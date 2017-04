Vsetínští radní zrušili Komisi pro otevřenost, Berg je přirovnal k bolševikům

Radní ve Vsetíně zrušili Komisi pro otevřenost, která vznikla krátce po posledních komunálních volbách v roce 2014. Její založení tehdy iniciovali členové Koalice pro otevřený Vsetín (KOV), která má v zastupitelstvu tři své členy.

Zastupitelé Vsetína. Ilustrační foto.Foto: Deník / Mrlina Martin

Podle sdělení radnice ale právě zastupitelé za KOV v poslední době svými kroky pracovali spíš proti rozvoji Vsetína než v jeho prospěch.

Výtka se zřejmě týká především postupu KOV v případě úpravy přednádražního prostoru ve Vsetíně a zde zamýšlené výstavby obchodní galerie soukromou společností Valatrans. Nedávné odvolání členů Koalice proti územnímu rozhodnutí totiž způsobilo, že stavba uvázla na mrtvém bodě soukromý investor odstoupil.

Vsetínští radní na svém mimořádném setkání 20. dubna rozhodli o zrušení Komise pro otevřenost bez náhrady.

Na stejném jednání navíc z dalších komisí, které fungují při městském zastupitelstvu, odvolali rovnou devět členů navržených Koalicí pro otevřený Vsetín. Stalo se tak těsně po zasedání zastupitelstva, na kterém místo starosty po odstoupivším Jiřím Čunkovi (KDU- -ČSL) převzal jeho stranický kolega Jiří Růžička.

Podle lídra KOV Michala Berga se zrušení Komise pro otevřenost dalo očekávat. „Je to další z kroků vyřizování účtů s Koalicí pro otevřený Vsetín," řekl Berg. KOV si ale podle něj za výsledky komise stojí.

„Zajistila například zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva nebo jejich videopřenosy, nastavila nová pravidla pro veřejné zakázky města a v poslední době jsme pracovali na odstranění chyb na novém městském webu," připomněl Berg. (Dlužno dodat, že přes výtky KOV vůči webu Vsetína získaly nedávno městské stránky 1. místo v krajské soutěži Zlatý erb, v níž se úroveň internetových prezentací měst hodnotí. Na celorepublikové úrovni pak web Vsetína skončil třetí pozn. redakce)

Za mnohem závažnější, než je zrušení Komise pro otevřenost, považuje Berg odvolání všech členů navržených KOV z ostatních komisí města. „To je bolševická demonstrace síly jenom proto, že má někdo odlišný názor. V komisích za nás byli odborníci, kteří tam odváděli mnoho práce. Odvolání všech zástupců jedné strany z komisí nemá v Česku obdoby," zlobil se Michal Berg.

Dodal, že se tedy nenaplnila očekávání KOV, že se politická kultura na vsetínské radnici po odchodu Jiřího Čunka vrátí do normálu a bude možné konstruktivně spolupracovat. „Pokud ale rada města pod novým starostou jako první krok odvolá všechny, kdo jsou jim nepohodlní, tak se žádný návrat k normálu nekoná. Pokračuje se v zavedené politice plné osobní msty a pomluv. Je nám to líto," řekl Berg.

Komise pro otevřenost byla zřízena 19. listopadu 2014 a předsedou byl zvolen pravě zastupitel Michal Berg. Podle sdělení radnice bylo náplní komise nalézání způsobů, jak obyvatelům města zpřístupnit informace o hospodaření, zejména o nakládání s veřejnými prostředky. „Vzhledem k tomu, že vsetínská radnice transparentně zveřejňuje všechny informace dané zákonem, ať už se jedná o uzavřené smlouvy, rozpočet města, veřejné zakázky, nebo odpovědi na žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, není Komise pro otevřenost potřeba," vysvětlila mluvčí města Adéla Kousalová.

Za poslední dva roky byla Komise pro otevřenost svolána patnáctkrát, z toho jedenáctkrát se sešla v usnášeníschopném počtu lidí. „V roce 2015 byla komise svolána osmkrát a z toho pouze šestkrát byla usnášeníschopná, v roce 2016 byla svolána pětkrát, ale členové se sešli v usnášeníschopném počtu jen třikrát. V letošním roce se sešla komise dvakrát," upřesnil právník města Karel Neubauer, který je zároveň jednatelem komise.

„Když je komise svolána a nesejde se v usnášeníschopném počtu, je to zvláštní samo o sobě," poznamenal nově zvolený vsetínský starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL). Zároveň potvrdil, že odvolání zástupců KOV z dalších komisí je reakcí na situaci okolo rekonstrukce nádražního prostoru. „Je to věc, která byla řešena ještě před mým nástupem. I rada, která to řešila, byla svolána ještě předtím, než já jsem nastoupil do úřadu. Je to sdělení členům Koalice pro otevřený Vsetín, že je potřeba spíše spolupracovat než práci bořit," uvedl Růžička.

Členové komisí odvolaní radou městaRadek Fojtík, člen Komise sportovní; Michal Mikač, člen Komise pro výchovu a vzdělávání; David Kopecký, člen Komise MA21 a Zdravé město; Radek Hladký, člen Komise investiční, výstavby a dopravy; Šárka Pohůnková, členka Komise prevence kriminality; Pavla Fojtíková, členka Komise zdravotní a sociální; Hana Škarpová, členka Komise kultury; Milan Kováč, člen Komise životního prostředí; Karel Pavelka, předseda Komise životního prostředí. (zdroj: www.mestovsetin.cz)