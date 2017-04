Vsetín opěvuje Šurého. Vážím si toho, vzkazuje gólman

V jeho případě životní sezona dostává ještě širší rozměr. Před pěti lety chytal za mateřský Uherský Ostroh krajský přebor, teď si užíval oslav postupu do první ligy.

Michal Šurý slavil postup do první ligy.Foto: DENÍK/Petr Zbranek

„Pocity jsou nádherné, překrásné, fantazie," rozplývala se gólmanská jednička hokejistů Vsetína Michal Šurý, který v play-off odchytal sedm z jedenácti zápasů a v kvalifikaci vytěsnil na střídačku i kolegu a konkurenta se zkušenostmi z extraligy Petra Hromadu.

„Je to životní sezona. V chlapech jsem začínal v krajském přeboru a dostával jsem se krůček po krůčku nahoru," bilancoval Šurý, který chytal za Hodonín a poslední tři sezony za Břeclav.

„Užíval jsem si hokej všude úplně stejně, každý rok mě něco naučil ať už v Uherském Ostrohu nebo v Břeclavi. Je to kus mého života, bavil jsem se hokejem a jsem za to rád. Možná úplný základ byl spokojit se s tím, co mám a sám tvořit něco nového jak už v hokeji, tak v mém podnikání," zmínil majitel rodinné firmy, která se zabývá strojním a laserovým gravírováním, značením a popisem různých materiálů.

Z jihu Moravy pak před sezonou zamířil na Lapač, kde už v dorostu v sezoně 2005/2006 chytal. „A teď vyhrát druhou ligu, to je prostě krása," unášel se Šurý na vlně euforie s tisícovkami vsetínských fanoušků.

„V žádném jiném českém klubu bychom tohle nezažili. Je to něco, jako bychom vyhráli titul. Co vím, tak oslavy trvaly od čtvrtečního zápasu do neděle. Možná trvají dodnes," rozesmál se. „Myslím, že jsme si to všichni zaslouženě užili," podotkl Šurý.

Hokej v posledních týdnech pulsoval Vsetínem. Byl všude. Lidé se o něm bavili v práci, plnil média i televize. Vsetín při návratu do profesionálního hokeje na sebe strhl pozornost. Stovky fanoušků neváhaly a vyrazily napříč republikou i na poslední bitvu sezony do Jablonce nad Nisou. V sobotu pak zaplnili náměstí před radnicí. „Bylo to po pátku velmi náročné," připomněl bouřlivé oslavy. „Čekal jsem, že přijde spoustu lidí. Lidi zde hokej baví. Dokresluje to, co jsme pro Vsetín dokázali. Možná spíš začali," podotkl Šurý.

Z neznámého klučiny se během roku ve Vsetíně stal celebritou. Podepisoval se, lidé se s ním chtěli vyfotit. „Byla jich spousta, nečekal jsem to. Věděl jsem, že bude na náměstí spoustu lidí, ale že při autogramiádě bude tolik zájmu? Potkávali mě i lidé, kteří mi chtěli jen pogratulovat a pochválit za výkony, za to jsem byl nesmírně rád. Vážím si toho, protože to vůbec nemuseli dělat," vzkázal svým fanouškům Šurý.

„Něco podobného jsem zažil jako malý kluk, když do Uherského Hradiště přivezl Ladislav Kohn s Dominikem Haškem Stanley Cup. Teď jsme si to vyzkoušeli z jejich strany. Takový malý vsetínský Staromák. Bylo to v příjemném duchu jak program, tak i autogramiáda," popisoval Šurý, který však s vedením klubu svou budoucnost ve druhé nejvyšší soutěži zatím neřešil.

„Na to je ještě příliš brzo. Určitě bych rád na Vsetíně zůstal a zahrál si první ligu. Co se týká práce, tak by se toho moc nezměnilo. Máme rodinnou firmu a mohu si práci přizpůsobit. Pokud budu cítit, že je potřeba práce nechat a věnovat se hokeji, udělám to," má jasno objev sezony ze Vsetína.