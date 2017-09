Vozár&Horský z firmy 3apes o Festivalu světel: Lidé zažijí co dosud nezažili

ROZHOVOR / Dny města Valašského Meziříčí uzavře dnešní premiérový Festival světel se světelnou show, videomappingy a virtuální realitou.

Grafik Matěj Slavík, kreativní ředitel Martin Vozár a projektový manažer Miroslav Horský (zleva) z bratislavské společnosti 3apes připravují Festival světel, který se uskuteční v pátek 15. září 2017 ve Valašském Meziříčí a který ukončí šestidenní oslavy DFoto: Deník / Lukášová Eva

Videomapping: Směr vizuálního umění, které využívá projekci ve volném prostoru na libovolné objekty, například fasády domů nebo interiéry budov.

Přípravu akce má na starosti bratislavská firma 3apes. Její kreativní ředitel Martin Vozár a projektový manažer Miroslav Horský prozradili, na co se mohou diváci těšit.

Co tedy návštěvníci Festivalu světel uvidí?

Martin Vozár: Připravujeme pět videomappingů. Při jednom budeme na budovu naproti radnici promítat kresby dětí z místních základních škol. Druhý videomapping bude interaktivní, kdy budou lidé moct na budovu kreslit graffiti. Další videomapping se bude promítat na zámek, v galerii bude laserová show spojená s klavírním doprovodem. Videomapping bude také v kostele, promítaný na klenbu, a malý laserový mapping bude taky na věži kostela. A pak připravujeme ještě dvě virtuální reality.

Zmínil jste kresby dětí, můžete být konkrétnější?

M. V.: Půjde asi o šest set šedesát obrázků dětí z meziříčských základních škol. Na papírovou maketu domu, na který se bude promítat, nakreslilo každé dítě návrh, jak si tu budovu představují.

Miroslav Horský: Ty kresby jsou vlastně to, jak by děti chtěly, aby ta budova vypadala, a to my budeme reálně na budovu promítat. Takže každé dítě uvidí svou práci reálně na budově.

M. V.: A taky u toho bude vždy jméno autora a z které je školy. Takže i rodiče uvidí, co kreslil jejich syn nebo dcera. Práce žáků se budou promítat taky v kostele na klenbu.

Pak jste mluvili o graffiti…

M. V.: Lidé budou mít v ruce sprej a v určité vzdálenosti od budovy budou sprejovat. Snímač bude přenášet pohyb jejich ruky, takže na budově se objeví jejich graffiti.

A virtuální realitu návštěvníci zažijí kde?

M. V.: V galerii od 18 hodin. Na výběr bude ze dvou realit. Jedna bude pocitová, kdy si lidé v křesle vychutnají virtuální svět, u druhé se bude i chodit. Co si pod pojmem virtuální realita vlastně představit?

M. V.: Pomocí brýlí se člověk ocitne ve virtuálním prostoru, který bude tři sta šedesát stupňů okolo dotyčného. Člověk má v ruce i ovladač, se kterým může s virtuálním světem komunikovat.

M. H.: Představte si situaci, kdy jste na mořském dně. V reálném životě to nezažijete. Svět virtuální reality je vymodelovaný tak, že se ocitnete v prostoru, do kterého se ve skutečnosti nedostanete.

M. V.: Prostě virtuální realitou můžete jít třeba na vrchol Everestu, být tam a zažít si to.

Jak taková virtuální realita vlastně funguje?

M. V.: Dotyčný člověk má displej přímo před očima a když se otáčí, vidí pořád jen virtuální svět. Dejme tomu, že ve virtuálním světě stojí na kraji mrakodrapu. Podívá se dolů a vidí římsu a dole mrakodrap. Podívá se nahoru a vidí nebe. Všude okolo něj je virtuální svět. Prakticky to funguje tak, že jsou v místnosti dva snímače, které snímají pohyb brýlí a tím vlastně fyzicky vkládají návštěvníka do virtuálního světa.

Je avizováno, že to, co předvedete ve Valašském Meziříčí, bude úplná premiéra…

M. H.:Řekl bych to tak, že návštěvníci tady uvidí všechno to, čemu se věnujeme. Co je vlastně gró naší práce.

Bude na místě třeba i nějaký doprovodný program?

M. H.: Ano, bude tu šest stanovišť pro děti, na kterých budou sbírat razítka. Nebudou muset nic dělat, stačí stánky jen navštívit. Až budou mít všechna razítka, dostanou za odměnu nějakou svítící věc, která bliká na hudbu.

Co byste lidem vzkázali, aby se na Festival světel přišli podívat?

M. V.: Určitě bych pozval hlavně rodiny s dětmi, protože uvidí mapping svých obrázků. A pak bych jim vzkázal, že zažijí něco, co tu ještě nikdy nezažili.

M. H.: Já osobně bych přišel už jen proto, že bych chtěl podpořit město, které se rozhodlo něco takového tady udělat. Vytáhnout paty z domu je to nejmenší, co lidé můžou udělat.