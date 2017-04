Déšť zvedl hladiny na Valašsku: "myší díra" ve Vsetíně je zatopená a neprůjezdná

Valašsko - Kvůli vydatnému dešti v noci na pátek výrazně stouply hladiny toků na Valašsku. Hasiči od časných ranních hodin vyjížděli k řadě ucpaných kanalizačních vpustí, propustků nebo čerpání vody ze zaplavených sklepů a silnic.

Z celkových třiatřiceti dopoledních výjezdů v celém kraji jich na Valašsko připadlo rovných třicet. „Mezi netradiční zásahy patří událost v Ústí, kde proudící voda odplavovala břeh nad železniční tratí. Na místo vyjely profesionální i dobrovolné jednotky, které po naplnění protipovodňových pytlů odklonily přitékající vodu mimo zasažený svah," popsal mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

Ve Vsetíně zaplavila voda průjezd pod hlavní silnicí v Jiráskově ulici směrem k místní části Poschlá – takzvanou myší díru. „Komunikace je v obou směrech uzavřená přenosným dopravním značením. Zákaz vjezdu platí do odvolání," informovala ráno mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.

Několikrát museli hasiči do Jablůnky. Podle starosty Čeňka Hajného ale nešlo „o žádnou divočinu". „Hasiči tu byli hlavně kvůli ucpaným kanálům, které vyčistili, a bylo po problému. Především ale voda zůstává v poli. Zachycujeme ji, jak se dá," líčil dopoledne Hajný.

U jednoho rodinného domku v Jablůnce začala vyvěrat voda na zahradu. „Stavbyvedoucí ale potvrdil, že okolí je dobře odvodněné, že by se nemělo nic stát. Hasiči ještě odčerpávali vodu ze silnice I/57 v místě, kde se vyjíždí, jak se říká, od kříža. K ucpaným kanálům se vyjíždělo na cestu, která vede do bývalého areálu Zbrojovka Vsetín a do místa, kterému se říká Na Lání," shrnul starosta.

Více výjezdů měli také hasiči v Rožnově pod Radhoštěm. „Nebyla to ale žádná tragédie, nic závažného se nedělo, práce asi na dvě hodiny," zhodnotil ředitel tamních hasičů Karel Janoušek. Připomněl, že v noci byla větší průtrž a naplaveniny z lesů ucpaly vtoky do potrubí v ulicích, které začínají právě pod lesem. „Konkrétně jsme byli v ulicích Dolní dráhy, Koryčanské paseky, Svazarmovská. Větší problémy, například zaplavené sklepy, nebyly," řekl Janoušek.

Podle pracovníků Povodí Moravy pršelo v noci na pátek nejvydatněji právě v Beskydech. „Nejvíce srážek spadlo na měřícím bodu Karolinka, kde za posledních šest hodin napadalo 45 milimetrů," uvedl v pátek po osmé hodině ráno mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Další měřicí body hlásily menší množství srážek: Horní Bečva 26 milimetrů, Valašské Meziříčí 24 milimetrů.

Druhého povodňového stupně dosáhla už v šest hodin ráno říčka Bystřička nad stejnojmennou přehradou na Vsetínsku. Tok tady kulminoval v poledne, kdy do vyhlášení třetího povodňového (80 cm) stupně chyběl jediný centimetr.

Druhý stupeň povodňové aktivity platil v poledne také pro Vsetínskou Bečvu v Jarcové. Hladina dosáhla maxima 321 centimetrů. Mezi osmou a devátou hodinou ráno se krátce v pásmu druhého povodňového stupně ocitla také Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí. Hladina dosahovala téměř 260 centimetrů.

Povodňové stupně museli vodohospodáři vyhlásit také na tocích Velká Stanovnice, Zděchovka, Senice či Hutiský potok. A také Bečvě ve Vsetíně.

Voda v nádržích stoupá, místy je i na silnicích

Zlínsko - Zatímco na Valašsku vydatné dešťové přeháňky naplno zaměstnávají hasiče, na Zlínsku je zatím relativně klid. „Na Zlínsku nemáme hlášenu žádnou událost," potvrdil za hasičský záchranný sbor mluvčí Pavel Řezníček. To samé potvrdili i silničáři. Hasiči přesto drží pohotovost.

„Předpokládáme, že by mohlo dojít k ucpání některých vpustí a rozlití vody," doplnil Řezníček.

První stupeň povodňové aktivity je už v tuto chvíli hlášen na přítoku do vodní nádrže ve Vizovicích. Hlásí jej také Luhačovice – přítok, Lešná – přítok Fryšták i Kašava. Vodní nádrže ale zatím spolehlivě transformují zvýšené přítoky do nádrží.

Řidiči by měli být opatrní zejména na silnici 496 u Luhačovic, kde se řeší záplava. V délce asi 200 metrů se na silnici vylila voda z ucpaného kanálu. Voda na silnici je však na několika místech v regionu – také ve Slušovicích, v Lutonině nebo v místech, kde se hlavní silnice spojuje s vedlejší lesní cestou. Pod vodou je cyklostezka ve Zlíně-Malenovicích, do odvolání na ni platí zákaz vstupu.

Podle meteorologů by na Zlínsku měl dopoledne déšť ustávat, ale kolem poledne se očekávají další velmi vydatné srážky. Po šesté hodině večer by už mělo jen mírně poprchávat. V noci a zítra se postupně bude vyjasňovat. Zítra se na Zlínsku očekává polojasno bez deště. (mai)

Povodně na Slovácku zatím nehrozí

Slovácko - Vydatný noční déšť zvedl hladinu vody i na Slovácku. O extrémním růstu se dá mluvit na Olšavě v Uherském Brodě, kde se hladina zvedla na dvojnásobek, od 1. povodňového stupně je však ještě daleko.

Hladina Moravy se v současné době pohybuje na měřící stanici ve Spytihněvi na 260 cm, hranice povodňové aktivity je 400 cm. Podle modelové předpovědi by se ale její hladina mohla zvýšit během odpoledne nad 1. stupeň povodňové aktivity a během noci na sobotu by měla ještě stoupat.

Nejhorší situace v regionu je na Vsetínsku, kde museli zasahovat v několika případech hasiči, aby vyčistili vpusti potoky. Na Slovácku nezasahovali. (bm)

Voda stoupá, na Kroměřížsko ale strach nedorazil

Kroměřížsko - Hasiče, řidiče ale i starosty potrápilo v pátek počasí na řadě míst Zlínského kraje, v kroměřížském regionu byla ale situace oproti sousedním okresům o poznání klidnější.

Například v Záříčí mají nedávno zavedený nový varovný protipovodňový systém. „My jsme určitě v pohodě, nic jsem nezaregistrovala a nebyla jsem ani nikým upozorněna," krčila v pátek rameny tamní starostka Marcela Joklíková. Na případné povodně se nepřipravovali ani v nedaleké Chropyni. „Řeky nám tady také vystoupaly, ale zatím nedosáhly ani prvního stupně povodňové aktivity, takže se nestresujeme. Povodní se nebojíme," usmála se chropyňská starostka Věra Sigmundová.

Klidní byli i ve Chvalčově, v podhůří Hostýnských vrchů. „U nás je vše v pořádku. Když půl hodiny neprší, všechna voda odteče," ujistil tamní starosta Antonín Stodůlka. S mírnými komplikacemi naopak počítají v Kvasicích. „Že by se vylila Morava, toho se nebojíme. Počítám ale, že za tři čtyři dny budou v domech blízko řeky zatopené sklepy," přiznal tamní starosta Lubomír Musil. Vývoj hladiny místní říčky pozorně hlídají také v Hulíně. „Rusava je zvýšená, sledujeme to na stránkách Povodí Moravy. Do večera by ale mělo přestat pršet, takže předpokládáme, že i ta voda opadne," hlásil v pátek odpoledne hulínský starosta Roman Hoza.