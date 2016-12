Ve Vsetíně schválili stomilionový schodek

Valašsko - Vyrovnaná bilance, mnohamilionový schodek i provizorium. Tak budou vypadat rozpočty tří největších valašských měst na nadcházející rok 2017. Ve Vsetíně schválili zastupitelé konečnou podobu rozpočtu v minulém týdnu. Město v něm počítá s rekordními sto dvaasedmdesáti miliony korun na investice.

Městský úřad ve Vsetíně. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Fojtík

Rozpočet má ale schodek 102 milionů korun, který vyrovnávají smluvně zajištěné krátkodobé půjčky a také peníze na bankovních účtech. Pro podobu rozpočtu hlasovalo 17 z 20 přítomných zastupitelů.

Vedení radnice počítá pro příští rok s celou řadou investic. „V rozpočtu jsou zahrnuty prostředky v objemu téměř osmdesáti milionů na vybudování podzemního parkoviště v přednádražním prostoru. Počítáme také se stavebními úpravami místních komunikací, parkovišť u základních škol a s řešením bezbariérovosti chodníků," vyjmenoval některé z plánovaných akcí příštího roku starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Rozpočet dále zahrnuje prostředky na úpravu sesuvem ohroženého chodníku v Palackého ulici včetně opěrné stěny, na projektovou dokumentaci pro zpřístupnění řeky Bečvy včetně cyklostezek, mostů, lávek a stezek pro pěší či projektovou dokumentaci na parkovací dům u vlakového nádraží.

Do vzdělávání a školství poputuje více než 16 milionů korun. Město investuje do mateřských i základních škol. Převážně do modernizací školních kuchyní. Radnice plánuje též stavební úpravy zimního stadionu Na Lapači, dětských a sportovních hřišť nebo šaten Pod Pecníkem. Miliony korun vyčlenili zastupitelé také na ochranu přírody nebo bydlení, rozpočet pamatuje také na dotace vsetínským neziskovým organizacím připravených je téměř 16 milionů korun.

Pro kapitolu Bezpečnost a veřejný pořádek a požární ochrana je v rozpočtu pamatováno s částkou bezmála 20 milionů korun. Konkrétně se počítá s nákupem radaru pro měření rychlosti včetně příslušenství. „Na území města tak budou strážníci městské policie s jeho pomocí od příštího roku hlídat dodržování rychlosti," informoval starosta Jiří Čunek.

Rozpočet získal mezi zastupiteli bez problémů většinovou podporu. „Návrh, tak jak je sestavený, se mi velice líbí. Reflektuje velké množství investic, které Vsetín potřebuje. Pamatuje také na školy, bezpečnost i potřeby příspěvkových organizací. Rozpočet je tak podle mě vyvážený. Byl bych však rád, kdyby se i v rámci tohoto rozpočtu tvořila rezerva na investice v příštích letech," uvedl k rozpočtu opoziční zastupitel Petr Kořenek (ČSSD).

V ROŽNOVĚ INVESTUJÍ 73 MILIONŮ KORUN

S vyrovnaným rozpočtem s příjmy i výdaji ve výši zhruba 372 milionů korun počítají do příštího roku v Rožnově pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu budou tamní zastupitelé schvalovat na dnešním odpoledním zasedání. „Mezi nejvýznamnější příjmy se tradičně řadí příjmy daňové a získané dotace. Výdaje jsou především provozní, tvoří je zejména náklady na svoz odpadů, zimní údržbu, údržbu zeleně, opravy komunikací, příspěvky školám a dalším městským organizacím, tělovýchovnou činnost, činnost městské policie a hasičů a další," přiblížil starosta Rožnova Radim Holiš (ANO).

Druhou zásadní skupinou výdajů jsou investice. „Tady pro příští rok počítáme s částkou kolem sedmdesáti tří milionů," řekl starosta. Nejvíce peněz je v rozpočtu připraveno na víceúčelový sportovní areál na ulici Letenská (14 milionů), opravu Bezručovy ulice (7 milionů) nebo doplnění parkovacích míst v ulici Horská (3 miliony).

Město Valašské Meziříčí bude od Nového roku hospodařit s penězi podle pravidel rozpočtového provizoria. Městští zastupitelé o tom rozhodli v první polovině prosince.

Důvodem provizoria je skutečnost, že konečné výsledky hospodaření za uplynulý rok jsou známé až na počátku roku následujícího. „Počítáme, že řádný rozpočet města schválíme na jednání zastupitelstva 2. února. Výdaje, které nastanou v období provizoria, se stanou součástí rozpočtu města na příští rok," vysvětlil starosta Robert Stržínek (ANO).

Pro období rozpočtového provizoria je přesně stanovená maximální výše výdajů. Nepřesáhne 9,04 procenta výdajů rozpočtu města za rok 2016.