Vala: Požaduji finanční spoluúčast města

Kauza stavby obchodního centra, na které závisí i budoucí vzhled nádraží a prostranství před ním se znovu otevřela.

Firma Valatrans, která je investorem centra, požaduje pro jeho stavbu podporu většiny zastupitelů a také finanční spoluúčast města Vsetín na výstavbě.

Předseda představenstva společnosti Valatrans Jaroslav Vala poslal minulý týden starostovi Vsetína Jiřímu Růžičkovi dopis, ve kterém vyčíslil ztrátu třináct milionů korun způsobenou časovým posunutím výstavby centra.

„Předtím, než se naše společnost rozhodne pokračovat ve stavbě obchodního centra, požadujeme, aby bylo vyjasněno, jakým způsobem budou uhrazeny škody, které vznikly v důsledku neustálého odkládání výstavby, zapříčiněného požadavky města Vsetín na posunutí obchodní galerie z důvodu zarovnání uličních čar a odvoláním Vsetínského fóra, z.s. proti územnímu rozhodnutí,“ uvádí v dopise Jaroslav Vala.

Vyčíslil i další ztráty, které firmě vznikly kvůli posílení kurzu koruny k euru, zvýšení úrokových sazeb, či zdražením služeb ve stavebnictví.

„Pokud by se naše společnost měla rozhodnout pro pokračování ve výstavbě obchodního centra, muselo by se město Vsetín podílet na výše uvedených ztrátách. Jsme však připraveni jednat o jakékoli variantě, která by vedla k finanční spoluúčasti města,“ požaduje v dopise Vala.

Starosta: město nic platit nemůže

Starosta Jiří Růžička chápe dopis jako dokument, ve kterém Valatrans vyčíslila vzniklou škodu. Nemyslí si ale, že by mělo město něco platit. „To není ani technicky možné. Podle mého neexistuje žádný právní titul, o který bychom se mohli při platbě opřít. My se nemůžeme podílet na něčí finanční ztrátě,“ zdůraznil Růžička.

Zároveň řekl, že gró dopisu, kterým byla výzva k zastupitelům, aby vyjádřili podporu stavbě obchodního centra, město splnilo. S bodem, ve kterém zastupitelstvo prohlašuje, že má zájem na rozvoji přednádražního prostoru vymezeného ul. Nádražní, Smetanova a Žerotínova souhlasilo na pondělním zasedání osmnáct zastupitelů. Zástupci Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) se zdrželi.

„Pan Vala chtěl mít jistotu, že většina zastupitelů vyjádří podporu. To se stalo. Teď budou následovat další jednání. Celá stavba přednádraží je záležitost více hráčů. Kromě Města Vsetín a Valatransu i Zlínského kraje, Správy železniční a dopravní cesty a dalších subjektů. Věřím, že se dohodneme,“ připomněl Růžička.

Na otázku, zda město Vsetín zvažuje žalobu na Vsetínské fórum kvůli jeho předešlému odvolání proti stavbě a tím vzniklým komplikacím a průtahům, odpověděl neurčitě. „Nepřemýšlel jsem tak daleko. V současné době vidím jako prioritu jednat s aktéry, kteří mají co dělat s celou stavbou,“ řekl starosta Růžička.

Berg: vyčíslená ztráta je nesmyslná

Odvolání Vsetínského fóra, jehož členy jsou i členové Koalice pro otevřený Vsetín, krajský úřad zamítl. Zástupce KOV Michal Berg přesto nepřipouští zodpovědnost za pozdržení stavby obchodního centra. „Žádnou vinu ani zodpovědnost necítíme. Velkou částí námitek, které jsme podali v odvolání, se dle našeho názoru krajský úřad odmítl zabývat,“ prohlásil Berg. Na sociální síti KOV zveřejnila, že pokud bude i přesto zahájena stavba bez zohlednění jejich námitek, zváží správní žalobu. Částka třináct milionů korun, kterou společnost Valatrans vyčíslila jako ušlý zisk, se jeví Michalovi Bergovi jako nesmyslná. Lídr KOV je přesvědčený, že by město nemělo přispívat na podnikatelská rizika soukromých firem.

„Doufám, že zastupitelé budou natolik soudní, že nebudou přispívat panu Valovi na jeho soukromý projekt,“ uvedl Michal Berg. Vedení města má podle jeho slov povinnost péče řádného hospodáře. „Platit kompenzace za kurzová rizika a další ztráty soukromníkovi, by bylo v rozporu s tímto principem,“ zdůraznil Berg. Podle něj už se nyní město na projektu podílí nejméně šedesáti miliony korun a cokoli dalšího by platit nemělo.