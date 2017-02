V Rožnově chybí dopravní hřiště, město už jej plánuje

Rožnov pod Radhoštěm - Nové dopravní hřiště plánují vybudovat v Rožnově pod Radhoštěm. „Jsme přesvědčení, že pro bezpečnost silničního provozu se toho musí udělat víc," říká ředitel městských strážníků a předseda komise prevence kriminality Aleš Pilař.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Leona Paroulková

Má za to, že nehodovosti a dopravním přestupkům se musí předcházet od dětství. „Co se týká dopravních nehod, není situace na Rožnovsku růžová. Proto chceme pracovat na větší prevenci. Jedním z hlavních prostředků má být právě dopravní hřiště,“ prozradil Pilař.



O jeho vzniku rozhodnou zastupitelé. „Jedno dopravní hřiště, byť jen mobilní, už ve městě kdysi bylo. Pak muselo ustoupit rekonstrukci sportoviště, na jehož ploše se provozovalo. Všechno vybavení jsme schovali a čekáme, kdy ho znovu využijeme,“ objasnil.



Věří, že se nové hřiště prosadí co nejdříve. „Zatím jsme si alespoň domluvili zapůjčení mobilního hřiště od koordinátorů Bezpečnosti silničního provozu krajského úřadu. Půjčí ho zcela zdarma,“ uvedl Pilař.



Hřiště bude na zimním stadionu. „Už jsme jednali s vedením a dohodli jsme se, že až skončí bruslařská sezona, což je zhruba v květnu, červnu, tak se přiveze,“ doplnil Pilař. Hřiště bude pod střechou, děti zde budou moci za každého počasí.



Na jak dlouho bude mít město hřiště zapůjčené, jasné ještě není. „Bude záležet na koordinátorech, na jak dlouhou dobu nám hřiště nechají. Předběžně počítáme se třemi měsíci,“ dodal šéf městské policie. Za tu dobu by mohli strážníci proškolit děti z rožnovských škol i přilehlých obcí. Dopravní výchovu by totiž podle standardů ministerstva školství měly děti mít jako součást výuky.