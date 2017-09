V létě pařáky, podzim bez babího léta a tuhou zimu nám přinesou hurikány z USA

Více jsme se potili takříkajíc ve vlastní šťávě, zapršelo jen málo. Sužovalo nás všechny vedro a sucho. Takové bylo v kostce uplynulé léto, které už v pátek minutu po dvaadvacáté hodině vystřídá astronomický podzim.

Satelitní snímek hurikánůFoto: Twitter/Reuters

Meteorologové odhadují, že před sebou navíc máme zřejmě studenou zimu. A možná bez pořádné sněhové nadílky.

„Uplynulé léto bylo kupodivu nadprůměrné pro celou Českou republiku. Všechny tři měsíce byly takové. Červen jen nepatrně, další dva měsíce pak více,“ řekl Deníku mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák.

Pokud ještě někdo věří v návrat minimálně letních teplot, tedy nad 25 stupňů, nedočká se.

„Máme před sebou podzimní rovnodennost. Podzimní počasí ve Zlínském kraji, potažmo v České republice, tak už bude pokračovat,“ potvrdila také meteoroložka Dagmar Honsová.

Podle Petra Dvořáka z ČHMÚ můžeme už nyní očekávat zřejmě studenou zimu. A můžou za to právě hurikány, které v minulých týdnech a dnech řádily a řádí za oceánem. Na základě amerických klimatických modelů bychom prý měli očekávat teplotně normální zimu, a to až do prosince. Pak bude zřejmě teplotně nadprůměrná.

„Někdo soudí, že když je slabá hurikánová sezona, čeká nás teplá zima. Atmosféra je prostě teplá. Když jsou ale hurikány četné, jako letos, může to způsobit studenou zimu v Evropě. S tím americké klimatické modely ještě před časem nepočítaly. Takže zima může být u nás opravdu velmi chladná,“ konstatoval Petr Dvořák.

Zatímco nyní Moravu a potažmo Zlínský kraj sužují oproti létu deště, přičemž Čechy si užívají v rámci možností slunce, není takovéto počasí setrvalé.

„Nebude to možná trvat dlouho a situace se obrátí. To je důsledek frontálního rozhraní,“ vysvětlil.

Podle ředitelky Okresní agrární komory Zlín Jany Brázdilové letošní léto potrápilo každého. Včetně přírody.

„Bylo opravdu náročné. A tím, že bylo sucho, výnosy u obilí nebyly, jak bývají. Také kukuřice příliš nevyrostla, nenarostly ani klasy. Jinak mi ale nepřišlo, že by léto bylo nějak extrémně teplé,“ konstatovala Jana Brázdilová.

Pokud v zimě nenapadne pořádně sníh, bude to zase nepříjemné. Především pro zemědělce jsou holomrazy strašákem.

„Suchá chladná zima dělá problémy. Když není sníh, pole nejsou přikrytá a plodiny hodně vymrznou. Hlavně obilí zasazené z podzimu. Navíc lesní zvěř sežere úrodu. Bez sněhové přikrývky je to špatné. Je jako deka,“ dodala.

Bez sněhu si zimu neumí představit například ani Romana Konečná z Otrokovic.

„Děti by se neměly kde vyřádit. Hlavně by to ale nebyla zima. Sníh prospívá snad i k lepší náladě lidí. Všechno je pokryté a snad tak nějak hezčí,“ řekla.