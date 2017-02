V Hrozenkově si budou knihy půjčovat z ochozů

Nový Hrozenkov - Budovu knihovny chtějí zrekonstruovat v Novém Hrozenkově. V budoucnu bude místem, kde si kromě půjčení knih místní lidé odpočinou nebo vychutnají kulturní zážitek. V horním patře vznikne obřadní síň a sál pro menší společenské akce.

V Hrozenkově je místní knihovna populární, ale vedení městyse bojuje s místem. „Stávající prostory nesplňují požadavky a normy na počet obyvatel. Předěláme je tak, aby vzniklo příjemné prostředí pro děti, maminky s dětmi i pro starší,“ vysvětlila starostka Stanislava Špruncová.



V dolní části budovy, kterou vlastní městys, bude knihovna a oddělená část pro děti. Projekt počítá s využitím vysokých stropů. Uprostřed bude ochoz. Knihy tak budou až ke stropu a na malý prostor se vejde hodně svazků.



V horním patře vybuduje městys obřadní místnost. Ta bude sloužit zároveň jako sál, kde se budou konat besídky, koncerty a akce s návštěvou do sta lidí. „Sál bychom využili například pro vítání občánků. Kromě menších kulturních akcí by horní patro sloužilo i jako místo, kde mohou nacvičovat místní pěvecký soubor, taneční soubor, cimbálovka i dechovka,“ vyjmenovala Špruncová (na snímku).



Stavební úpravy zahrnou především nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Vedení městyse počítá se stavbou výtahu, úpravou schodiště i přestavbou některých příček. „Na veškeré práce jsme z rozpočtu vyčlenili 1,1 milionu korun. To není ani na základní úpravy. Počítáme s celkovou částkou kolem devíti milionů,“ vypočítala Stanislava Špruncová. Dodala, že zbytek peněz se vedení městyse pokusí získat z dotací, popřípadě půjčky. Do stavebních úprav se chtějí pustit ještě letos.