V Bystřičce zpracují odpad i od sousedů

Bystřička - Vedení obce Bystřička chce ještě letos postavit sběrný dvůr. V místě nynější železniční vlečky by mělo do konce roku vyrůst centrum, ve kterém budou moci likvidovat odpad lidé z Bystřičky i okolních obcí.

Žádost o dotaci na vybudování sběrného dvora podalo zastupitelstvo Bystřičky v loňském roce. „Momentálně čekáme na zprávu z životního prostředí. Zatím náš projekt nemá ani akceptační číslo," řekl starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček.

Sběrný dvůr by měl obsluhovat kromě Bystřičky také Oznici, Jarcovou a Růžďku. „Pokud se podaří vybudovat za pomoci peněz z Evropské unie toto centrum, mohli bychom snížit náklady na likvidaci odpadu. Nemuseli bychom dělat dvakrát za rok velkoobjemový svoz nebezpečného odpadu," vysvětlil Fojtíček. Stejnou výhodu vidí v otevření sběrného dvora i starosta Oznice Martin Gerža. „Na jaře a na podzim musíme svážet odpad do Vsetína nebo Valašského Meziříčí. Dvůr v Bystřičce bude pro nás daleko dostupnější, rádi budeme jeho služeb využívat," řekl Gerža.

Starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček vysvětlil, že lidé by mohli do sběrného dvora průběžně po celý rok odkládat odpad, který by jinak museli doma skladovat až půl roku. Navíc by provoz této služby umožnil lepší třídění odpadu. Odevzdáním druhotných surovin, které tímto vzniknou, by se část peněz mohla vrátit zpět do obecní pokladny.

Samotná stavba sběrného dvora bude trvat maximálně čtyři měsíce. „Vybudujeme zpevněnou plochu s kanalizací. Pozemek oplotíme a do areálu umístíme váhu a kontejnery na ukládání odpadu. Součástí dvora bude zázemí pro obsluhu, tedy kancelář, sociální zařízení a šatny," vyjmenoval Zbyněk Fojtíček. Dodal, že počítají s investicí kolem deseti milionů korun.

Na provozovatele služby vyhlásí obec Bystřička výběrové řízení. Začátkem roku 2018 má začít sběrný dvůr sloužit veřejnosti.