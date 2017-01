Uklízeči ulic mají kratší směny a dostávají čaj

Valašské Meziříčí, region - Mimořádná opatření v souvislosti se silnými mrazy přijali v městské organizaci technické služby ve Valašském Meziříčí. „Třinácti pracovníkům zajišťujícím úklid města skončila pondělní směna i kvůli smogové situaci v deset hodin dopoledne. V úterý nastoupili do práce namísto v šest až v devět hodin," informoval vedoucí provozu Tomáš Říha.

Rozdělování úkolů pracovníkům Technických služeb ve Valašském Meziříčí. Foto: Josef Beneš

Kromě teplého pracovního oblečení a zimních doplňků mají všichni zaměstnanci termosky s čajem, v případě potřeby jim vedoucí provozu rozváží čaj ve várnicích. Každou hodinu mívají také čtvrthodinovou přestávku a do terénu vyrážejí bez obvyklých sběrných nádob. „Chodníky nejsou pro úklid schůdné, navíc by lidem v tomto mrazu k popelnicím přimrzaly ruce. Mají proto jenom kleště a pytle na povrchový sběr odpadků," doplnil Říha.

Silné mrazy posledních dní se promítly do organizace pracovní doby zaměstnanců údržby města také v Rožnově. „Ruční pracovníci mají častější bezpečnostní přestávky, zhruba co dvě hodiny. Při nich dostávají teplé nápoje. Zaměstnanci v autech mají přestávky přibližně co čtyři hodiny," potvrdil Ota Kriegler, vedoucí technických služeb A.S.A. Rožnov pod Radhoštěm.

Ředitel Technických služeb Vsetín Lubomír Střelec uvedl, že v případě mrazů do dvaceti stupňů nepřijímají v této městské firmě zvláštní opatření.

„Samozřejmě ale nejsme žádní rasi. Když jsou naši pracovníci zmrzlí, mohou se jít ohřát. Ve městě máme kancelář, kde si můžou dát i nějaký teplý nápoj," ujistil Střelec.

Pokud teploty klesnou pod dvacet stupňů, musí mít manuální pracovníci přestávky co dvě hodiny. „Řidiči to mají jednodušší, v autě není taková zima a po příjezdu na firmu se můžou ohřát na šatně," dodal Lubomír Střelec.

Nejsou to jenom pracovníci technických služeb, kteří tráví většinu směny venku. Podobné je to například u hlídkujících strážníků městské policie. Podle ředitele Městské policie Rožnov pod Radhoštěm Aleše Pilaře ale strážníci slouží v běžném režimu mráz nemráz. „Strážníci jsou zde od toho, aby sloužili. Takže žádné úlevy. Je ale pravda, že velkou část služby vykonávají služebními vozidly," připustil Pilař.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU