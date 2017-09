Ubližování od svých blízkých staří lidé tají

Staří lidé se snadno stanou oběťmi násilí. Mnohdy ze strany svých nejbližších. Policie připouští, že případů násilí či týrání je daleko více, než ve skutečnosti vyšetřuje.

To potvrzují i zkušenosti pracovníků Diakonie ve Valašském Meziříčí. Senioři si často sami nepřiznají, že je nějaký problém. Nebo své blízké kryjí. „Staří lidé jsou odkázáni na pomoc druhých a často nemají odvahu to přiznat ani sami sobě. Omlouvají své blízké a zároveň se za to stydí, že jejich potomek se takto chová,“ popsala ředitelka Diakonie Zdislava Odstrčilová.



Pracovníci sociální služby mnohdy ani týrání fyzicky nevidí. Pozorují jen z indicií, že je něco v nepořádku. „Pokud pojmeme nějaké podezření, radíme se s odborníky. Když už je náš pohled na věc jistý, řešíme to se sociálním odborem ve Valašském Meziříčí,“ doplnila Odstrčilová. Každá situace je natolik výjimečná, že postup při řešení nelze zobecnit.





Týrání většinou nebývá fyzické, spíš je to zanedbávání péče, takzvané pasivní týrání. Rodina, která o starého člověka pečuje, například není ochotná rozšířit péči, protože chce ušetřit, nebo to podceňuje. Neudržují své blízké v čistotě nebo jim nezajistí jídlo. Forem násilí páchaného na seniorech je spousta a mají rozmanité podoby.

Všechny provází psychické násilí, například hrubé nadávky, ponižování, neustálé kritizování, výčitky, zesměšňování, podrývání sebedůvěry a další.



Podle Jarmily Hasoňové, ředitelky zlínského Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, týraní penzisté věří ve změnu. Doufají, že se všechno v lepší obrátí. Snadněji odpustí, uvěří slibům. Staří lidé mají strach ze samoty. Mohou být také pod tlakem výhrůžek ze strany blízkých. „Jestli lze zapomenout, nevím, ale hojit šrámy na duši lze. Pomoci mohou přátelé, kamarádi, ale také odborníci,“ upozornila Hasoňová.





Zlínští republikoví policisté a strážníci řeší ročně kolem deseti případů násilí na seniorech. V okrese Vsetín ale zatím letos policisté neevidují žádný případ trestného činu týrání osoby ve společném obydlí. „Nemáme případ, kdy by byl starý člověk utiskovaný nebo mučený či s ním bylo krutě nebo nelidsky zacházeno,“ potvrdil policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.



Staří lidé jsou podle něj spíše ve většině případů poškozenými při majetkových trestných činech jako podvod nebo krádež. Jedním z nedávných případů je dvojnásobná loupež v Novém Hrozenkově. Mladík vnikl do rodinného domu a pod pohrůžkou násilí donutil starou ženu, která zde bydlela sama, k vydání čtyřiceti tisíc korun. Podruhé mu žena ve strachu z ublížení vydala dalších čtyři a půl tisíce korun. Při třetím pokusu lupiče dopadla policie.

