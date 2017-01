Třicáté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár

Zlínský kraj - Snad to každý už jednou mimo domov zažil. Nutkavou potřebu vyhledat nejbližší WC. „Bylo to strašné, byla jsem ve městě a potřebovala jsem použít toaletu, jenže zkuste hledat jehlu v kupce sena. Tak jsem doslova vlétla do první restaurace," svěřila se Ilona D. ze Zlína, která postrádá v krajském městě více veřejných toalet.