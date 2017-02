Třicáté deváté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár

Zubří - Jdou do trháku. Extraligoví házenkáři Zubří ovládli rozdílem třídy šlágr 18. kola, když v předehrávce v boji dvou nejlepších týmů rozstříleli Lovosice. „Bylo to galapředstavení našeho týmu. Troufám si říct, že někteří naši hráči předvedli reprezentační výkon," zářil po utkání štěstím kouč Robe, jehož tým měl zápas od první do poslední minuty pevně pod kontrolou.