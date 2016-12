Synot plánuje v Janové kasino, lidé jsou proti

Janová – Bouřlivou debatu vyvolal v Janové záměr vedení vesnice umožnit v sousedství místní sportovní haly zbudování kasina. O pronájem pozemku už projevila zájem loterijní společnost Synot Tip. Místním lidem se záměr nelíbí, stěžují si především na nulovou informovanost ze strany vedení obce.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Žádost společnosti Synot Tip o pronájem obecního pozemku předložil starosta Janové Jan Machalec zastupitelům na zasedání v polovině listopadu. Samotný záměr pronajmout parcelu číslo 924/7 v sousedství sportovní haly na vjezdu do obce ve směru od Vsetína zveřejnil na úřední desce v závěru minulého týdne. Podle dokumentu by na místě v budoucnu měla vyrůst montovaná budova kasina. „Dostali jsme nabídku od firmy Synot Tip a musím říct, že obec Janová není v současné době v situaci, kdy by mohla takovou nabídku odmítnout," uvedl Jan Machalec.

Není tajemstvím, že Janová v minulém roce kvůli chybnému kroku bývalého starosty přišla o šestimilionovou dotaci. Nynější vedení obce hledá finanční zdroje, ze kterých by mohla vzniklé ztráty pokrýt.

FIRMA SYNOT NECHCE ZÁMĚR KOMENTOVAT

Pokud jde o pronájem obecního majetku, zákon stanoví, že záměr obce musí obecní úřad zveřejnit na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. V této lhůtě se mohou zájemci vyjádřit a předložit své návrhy. „Vzhledem k tomu, že záměr o pronájmu pozemku jsme vyvěsili osmého prosince, budeme o stavbě kasina jednat až po Novém roce," dodal starosta.

Konkrétnější informace o chystaném kasinu v Janové odmítla sdělit také tisková mluvčí skupiny Synot Magda Pekařová. „K vámi uvedené záležitosti se v současné době nebudeme blíže vyjadřovat," odpověděla stručně mluvčí.

Po zveřejnění záměru na úřední desce se mezi lidmi v Janové zvedla vlna nevole. „Samozřejmě že se stavbou kasina nesouhlasíme. Nejvíce nás zarazilo, že zastupitelé s lidmi z Janové vůbec nic neřešili. Osobně mi vadí naprostá neinformovanost," zlobil se obyvatel vesnice Vlastimil Fiala.

Místním vadí také to, že v bezprostřední blízkosti zamýšleného kasina stojí sportovní hala, kterou využívá místní základní škola. Schází se tam děti v mládežnických sportovních klubech. „Je mi jasné, že obec chce stavbou kasina řešit momentální finanční situaci. Chybí mi ale jakákoli diskuse. Nikdo neví, jestli tu bude fungovat herna, nebo kasino s nějakým režimem. Možná je to předsudek, ale stále máme vidinu, že se tu budou stahovat lidé závislí na hazardu," vysvětlil Fiala.

Jiného názoru je další Janovjan Radomír Dolanský. „Spousta lidí nesouhlasí, řekl bych, automaticky. Mají názory, které pramení z neznalosti a protestují, aniž by věděli podrobnosti," míní Dolanský. Připomněl, že od 1. ledna vstoupí v platnost nový zákon, který bude omezovat vstup do heren. „Každý, kdo vstoupí, musí být registrovaný," upozornil Dolanský s tím, že tedy bude hned jasné, jestli jde například o osobu ze sociálně slabší vrstvy.

SYNOT OSLOVIL TAKÉ ÚSTÍ, ALE NEPOCHODIL

Že budou firmy provozující hazard hledat místa pro herny v okolních obcích, se podle Dolanského dalo očekávat poté, co se rozhodli razantně omezit hazard v sousedním Vsetíně (vsetínští zastupitelé schválili vyhlášku, která od 1. ledna 2017 ruší veškerá místa pro provozování hazardu ve městě vyjma jediného pozn. redakce).

Příčinu, proč se v Janové nyní o kasinu mluví, je však podle Dolanského třeba hledat jinde. „Jsem téměř stoprocentně přesvědčený, že by naši zastupitelé o kasinu vůbec neuvažovali, nebýt momentální finanční situace. Pokud se vše schválí, mohou obyvatelé Janové za kasino poděkovat exstarostovi," uzavřel.

Zájem firem provozovat loterie v obcích v okolí Vsetína očekával i starosta Ústí Vladimír Kovář. „Oficiálně jsme prostřednictvím e-mailu dostali nabídku od firmy Synot, ve které popsali finanční stránku věci. Zastupitelstvo nabídku zvážilo a rozhodlo, že nebezpečnost provozování loterie je větš než přínos pro obec. Rozhodli jsme se hazard v obci zakázat úplně," informoval Kovář. Jakou sumu loterijní firma nabídla, neupřesnil.