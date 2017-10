Stavbě přehrady předchází výkup pozemků. Cena až 6 tisíc za metr čtvereční

O tom, že se bude ve Vlachovicích budovat přehrada, věděli už naši praprarodiče. Dočká se jí v dospělosti generace našich dětí. „Klidně s tímto projektem zestárneme. Dílo takového rozsahu a výjimečné důležitosti za to stojí,“ říká starosta Vysokého Pole Josef Zicha.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Vysoké Pole je jednou z obcí, do jejíhož katastru plánovaná stavba zasáhne. Krom Vlachovic to má být i Vlachova Lhota, Újezd, Tichov, Lačnov, Loučka, Haluzice či Křekov. Vlachovická přehrada má být třikrát větší než nádrž ve Slušovicích a tím pádem největší zásobárnou pitné vody pro Zlínský kraj.

Vláda už dala v červnu přehradě zelenou, zařadila ji dokonce mezi priority. Má se budovat v místě, kde do Vláry vtéká řeka Svíborka. Podle propočtů vyjde cca na 5,5 miliardy korun.

Kdo se chtěl dozvědět o přehradě víc, měl možnost přijít v pátek na veřejnou besedu do Valašských Klobouk. Generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák tam v prvé řadě zdůraznil důležitost stavby. Vody ubývá v celé republice. Kritickou situaci ukázalo letošní léto. „V dostupnosti množství vody na jednoho obyvatele jsme se z evropských zemí umístili na 3. místě od konce. Téměř všechna voda, která u nás v republice naprší, odteče pryč z našeho území,“ uvedl Václav Gargulák fakt z výzkumů prezentovaných na konferenci v Istanbulu. „Proto je nutné budovat nové nádrže,“ vysvětlil.

Připomněl, že v případě Vlachovic jsou ve hře stále dvě varianty nádrže. „Uvažujeme o zemní sypané hrázi, jaká je například u Slušovické přehrady, která má objem 10 milionů kubíků, jen objem akumulované vody bude zřejmě třikrát větší,“ zmínil jednu z možností ředitel Povodí Moravy. Plánování a výstavbu včetně tří- až čtyřletého napouštění vodního díla odhaduje na 10 let.

Voda bude čerpána ze Svíborky, Benčice a Smolinky. „Vlára bude doplňovat vodní tok v případě, že by na Slovensko netekl dostatek vody,“ přiblížila koordinátorka projektu Ivana Machů. Zmínila, že starostové dotčených obcí se zahájením stavby přehrady souhlasí.

Bude však znamenat změny v dopravě, přezkoumat se musí vliv na životní prostředí a vykoupit pozemky. Právě to bývá největší kámen úrazu. „Nemovitosti se budou odkupovat podle typu zda jde o rekreační chatu, nebo dům podle toho, jak je starý, v částce od 2 do 6 tisíc za m²,“ upřesnil ředitel Gargulák. Na pozemky Skaličky je podle něj vyčleněna částka jedna a čtvrt miliardy korun, majitelům navíc dá Povodí za 1000 korun „služebnost“ až do roku 2022. „I když nám nemovitost prodají, tak ji mohou dalších pět let využívat. Je přece nesmysl, aby někdo teď opouštěl chatu a my jsme začali stavět za pět let,“ vysvětluje ředitel Povodí Moravy.

Autor: Renata Večerková