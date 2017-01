Stavba nádraží ve Vsetíně začne do dvou let, přijde na miliardu korun

Vsetín - Rozsáhlá rekonstrukce vlakového nádraží ve Vsetíně má začít na konci roku 2018. Náklady na stavbu nové nádražní budovy, zbudování podchodů a rekonstrukci přednádražních prostor spolknou více než jednu miliardu korun.

Nádraží ČD ve Vsetíně. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Vedení města Vsetín jedná se zástupci Ministerstva dopravy, Generálního ředitelství Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), které je investorem stavby, a projekční kanceláře, jež má na starosti přípravu projektu.

JAKO PRVNÍ ŠEL K ZEMI SOUSEDNÍ SKLAD

Zástupci radnice předložili studie, kterými se bude SŽDC zabývat. „S výsledkem setkání jsem spokojen. Oceňuji připravenost Vsetína z hlediska požadavků na řešení rekonstrukce," uvedl Pavel Andršt, vedoucí skupiny staveb SŽDC.

„Pevně věřím, že námi navržené dispoziční řešení nejen vlakového nádraží, ale také jeho okolí nám pomůže celý projekt zrychlit," řekl starosta Vsetína Jiří Čunek.

Do konce letošního roku má být hotová kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. „O rekonstrukci vsetínského nádraží se začalo mluvit již v roce 1968. Myslím si, že téměř padesát let je dostatečně dlouhá doba na to, abychom se ve Vsetíně posunuli," poznamenal už dříve poslanec a zastupitel Vsetína Petr Kořenek.

S přípravami na zahájení přestavby nádraží již město Vsetín začalo. Na konci loňského roku nechalo zbourat s ním sousedící bývalou budovu skladu. „Všechny naše kroky směřujeme k tomu, aby se koncem roku 2018 začalo stavět," plánuje starosta Čunek.

VZNIKNE BEZBARIÉROVÝ PODCHOD I CYKLOVĚŽ

Ve Vsetíně vyroste nová nádražní budova. Na ni budou navazovat podchody, které spojí jednotlivá nástupiště s přednádražním prostorem a městskou částí Rokytnice.

Vedení města má rovněž v plánu přiblížit autobusové nádraží, aby přestupy mezi vlaky a autobusy byly pro cestující co možná nejkomfortnější.

Na místě dnes už neexistující budovy skladu bude stát cyklověž. Přejezd u Sandriku nahradí bezbariérový podchod a v plánu je i nový most přes Rokytenku, který bude sloužit zejména obyvatelům místní části Rybníky.

„Je nemyslitelné, aby město velikosti Vsetína s nádražím, které je třicátým nejvýznamnějším v republice co do počtu cestujících, mělo tak zastaralou dopravní infrastrukturu," uzavřel starosta Jiří Čunek.

