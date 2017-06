Starý kamenný most nahradí nový

Do opravy mostu se pustili silničáři v Růžďce. Původní odstranili a místo něj staví nový. „Byl to pěkný kamenný most, ale už byl starý a ve špatném stavu, museli jsme ho oželet," řekla starostka Růžďky Ludmila Palátová.

včera 05:00 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Archív

Stavební práce začaly v pondělí a do konce října, kdy bude nový most dokončený, s sebou ponesou dopravní omezení. Dělníci budou pracovat za úplné uzavírky silnice. Objízdná trasa povede po místních cestách, provoz bude řídit semafor. Auta nad 7,5 tuny musí použít trasu přes Malou Bystřici. Kvůli stavbě navíc na konec vesnice nebude moci zajíždět linkový autobus. „Proto jsme volili termín přes prázdniny. Prosím řidiče, kteří používali průjezd přes Růžďku kolem ovčína jako zkratku, aby využili cestu přes Bystřičku,“ zdůraznila Ludmila Pátová. Nový most bude tvořit železobetonová rámová konstrukce. „Součástí mostu bude opěrná zeď o délce sedm metrů a šířce půl metru. Nový povrch vozovky bude dlouhý šestačtyřicet metrů,“ popsal stavbu Vojtěch Cekota, mluvčí Ředitelství silnic Zlínského kraje, které je investorem akce. Stavba si vyžádá šest milionů korun. ČTĚTE TAKÉ: Svaťa Božák přejel Ameriku za necelých 11 dní

Autor: Martin Mrlina