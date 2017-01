Starosta Vsetína Jiří Čunek: V letošním roce investujeme 172 milionů

Vsetín /ROZHOVOR/ - Rok 2016 byl pro Vsetín plný kulturních a společenských akcí. Byl ve znamení přípravy velkých investičních projektů, které Vsetín v následujících letech čekají. Jak je spokojeno vedení města s uplynulým rokem a co čeká Vsetíňany v blízké budoucnosti, jsme se zeptali starosty Jiřího Čunka.

Jak hodnotíte všeobecně rok 2016 po stránce dění ve Vsetíně?

Loňský rok byl na Vsetíně opravdu bohatý na společenské a kulturní akce. Počet návštěvníků nám jednoznačně potvrdil oblíbenost Valašského záření, Vsetínského krpce, Mezinárodního dne turistiky či festivalu United. Na všech těchto akcích bylo dohromady přes deset tisíc lidí. Kromě nich se ve městě konají oblíbené farmářské trhy nebo se promítají filmy v letním kině. K příjemné vánoční atmosféře určitě přispěla i nová vánoční výzdoba, rozsvěcování vánočních stromů a rozšířený vánoční jarmark, který se loni konal po celý týden.

Co se vám podařilo zbudovat, čeho jste dosáhli?

V loňském roce se nám díky zapojení Vsetíňanů do hlasování podařilo získat nové Rákosníčkovo hřiště. Dále jsme rekonstruovali zimní stadion a sportovní halu Na Lapači. Investovali jsme do rekonstrukce hřiště Na Kopečku a na Jasence. Rekonstruovali jsme chodníky. Proběhla další etapa revitalizace Luhu. Investic do vybavení se dočkaly naše školy. Rekonstruovaly se kuchyně ve školských zařízeních. Ale hlavně jsme se věnovali přípravě těch ohromných projektů, které nás v následujících letech čekají. Nelze říct, že loni jsme udělali to nebo ono, protože kromě investičních akcí, které jsem popsal výše, byla nejtěžší ta příprava, vymyslet záměry a tlačit je do konce. Konkrétně jde o přípravu rekonstrukce vlakového nádraží, které bude zhruba za 1,4 miliardy korun s návazností na stavbu přednádražní galerie včetně vybudování podzemních parkovišť. Dále jsme připravili projekt na protipovodňovou ochranu na řece Bečvě. Město Vsetín chce využít zpevněné břehy řeky Bečvy ke zpřístupnění lidí a vytvořit příjemný městský prostor pro trávení volného času. V plánu je cyklostezka a také sanace sesuvu Ohýřov.

Co se naopak nepodařilo a proč?

Je škoda, že v loňském roce Zlínský kraj nezačal s rekonstrukcí nadjezdu Pionýrů, k níž se město Vsetín chtělo přidat s investicí do osvětlení a s napojením na chodníky.

Jaké jsou plány pro letošní rok po stránce investiční?

Jak už jsem řekl, jednotlivé investice připravujeme a promýšlíme do té podoby, aby projektanti navázali na naši práci a pokračovali v ní. Máme tak možnost zasáhnout do podoby města a podílet se na ní. Na letošní rok máme v rozpočtu na investice vyčleněnu částku 172 milionů korun. To je oproti předchozím letům dvojnásobek. Čekají nás významné investice do přednádražního prostoru, který v následujících letech dozná opravdu velkých změn. Kromě už zmíněného podzemního parkoviště a protipovodňových opatření na Bečvě chceme opravit chodník v Palackého ulici včetně opěrné stěny. Letos počítáme s další rekonstrukcí zimního stadionu, konkrétně šaten a zázemí pro hokejisty. Jako každý rok se investic dočkají i naše školní budovy, veřejná sportoviště a dětská hřiště. Pro větší bezpečnost ve městě plánujeme zakoupit dva stacionární a jeden mobilní radar.

Jaké významné akce plánujete na rok 2017?

V letošním roce se na Vsetíně budou kromě koncertů, divadel pro děti i dospělé a dalších programů konat tradiční i nové akce. Připravili jsme Fašanky na Vsetíně, Velikonoce na Vsetíně, farmářské trhy, Valašské záření i Jazzový festival. Přes prázdniny pojede letní kino. Na konci roku se zase sejdeme při rozsvěcování vánočních stromů. Čeká nás mikulášský den, Veselé vánoční hody a jarmark s programem.