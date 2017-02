Starosta Rožnova Radim Holiš: Investice vzrostly o třicet milionů

Rožnov pod Radhoštěm /ROZHOVOR/ - Uplynulý rok byl podle starosty Rožnova Radima Holiše ve znamení úspěchů. O tom, co přinesl, i o tom, co se chystá a plánuje na rok letošní se rozpovídal v následujícím rozhovoru.

Starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš (ANO).Foto: VLP / Lukášová Eva

Co přinesl městu loňský rok?



Podařila se nám řada věcí. Dodělali jsme například pořádek v městských společnostech. Nastavili jsme nové jednatelské smlouvy, nové dozorčí rady a tím pádem jsme více lidí vtáhli do řízení městských společností. Dále jsme najali městského architekta. Co se týče jednání s lidmi, postupujeme v duchu interpelací. To znamená, že se snažíme o to, aby byli informovaní o veškerém dění. Materiály, které se chystají projednávat na zastupitelstvu, zveřejňujeme předem, samotný průběh zastupitelstva pak mohou lidé sledovat v online přenosech. Mají možnost chodit a ptát se na všechno, co je zajímá.



A co zásadní investice?



V této souvislosti bych rád řekl, že letos pokračujeme v trendu, že rozpočet města je vyrovnaný a už teď máme oproti předcházejícím letům nárůst v investicích asi o třicet milionů. Loni jsme ve městě rozjeli dvě architektonické soutěže. O přístavbu knihovny a výstavbu nového kulturního centra. Obě dvě akce vyjdou dohromady na sto třicet milionů korun bez DPH. Přičemž přístavba knihovny vezme asi třicet milionů, kulturní centrum sto milionů. Za zásadní akci považuji i dokončení silnice I/35. Tu ovšem rekonstruovalo Ředitelství silnic a dálnic. Nám se pak podařilo celkem v krátkém čase doplnit pravé odbočení v křižovatce U Janíků. S památkáři jsme se také dohodli na úpravě projektu sociálních zařízení u parkoviště u muzea. Dohodli jsme se, že tam nebude budova za čtyři miliony, ale něco menšího za půl milionu. Zbytek peněz tak můžeme investovat do něčeho jiného. Samozřejmě byly drobné investice do chodníků, cyklostezek komunikací. Začala oprava budovy městské policie.



Zmínil jste budovu městské policie. Nedostačovala?



Když jsem nastoupil na starostovský post, tak jsem byl zděšený, v jakém stavu se budova nacházela. Po stránce technické i po stránce provozní. Rekonstrukce byla nutná. Navíc, a to považuju za třešničku na dortu, se nám podařilo v podkroví této budovy, kde původně byl prostor pro administrativu, vybudovat noclehárnu a denní centrum pro lidi bez přístřeší. Funguje od začátku ledna.



Osvědčilo se?



Určitě. Letos je zima obzvlášť krutá a máme informace, že lidé tam opravdu chodí a tuto možnost využívají. Prostory dokonce využila i jedna maminka, která tam kvůli nějakým osobním problémům potřebovala přespat. Takže jsme rádi, že tyto prostory fungují i jako jakási pojistka krizového centra. Máme radost, že se to osvědčuje. Zbytek budovy by pak měl být hotový do konce dubna.



Chystá město nějakou prioritní akci, do které se chce v letošním roce pustit?



Kromě toho, že chceme pokračovat s již zmiňovanou knihovnou a kulturním centrem, chceme řešit problematiku parkovacích míst u bytových domů. Především v ulici Horská. Je tady jeden zásadní problém, který se dvacet let vůbec neřešil. Přes zaparkovaná auta není možný průjezd záchranné techniky, například hasičů. V současné době to vypadá tak, že když tam záchranáři zajíždějí, musejí auta rozhrnout. Chceme to proto vyřešit tak, aby si tam lidé svá auta mohli ponechat, ale aby byl zároveň umožněn průjezd. Už nějakou dobu také pracujeme na velkém projektu vodovodu v místní části Horní Paseky. Společnost Vodovody a kanalizace nám už předala studii, v letošním roce chceme vyřešit dokumentaci pro územní rozhodnutí. Výsledkem by mělo být připojení téměř sedmnácti set lidí.



Jak dopadl v Rožnově projekt Čistá řeka Bečva II?



Lidé se stihli připojit, takže jsme o dotace nepřišli. Dopadlo to tedy úspěšně, stejně tak jako v celém mikroregionu Vsetínsko. V letošním roce začnou zaměstnanci odboru životního prostředí kontrolovat jednotlivé domácnosti. Ohlídají to, jestli se lidé připojili správně a jakým způsobem likvidují splaškové vody.



Rožnov letos oslaví 750 let od svého vzniku. Budou nějaké oslavy?



Samozřejmě. Chystá se několik významných oslav, akcí, tak, ať kulturní život v Rožnově má opět vysokou úroveň. K tomuto výročí bude město vydávat i knížku.