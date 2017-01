Sněhové sochy stavěl Polák i Španěl

Velké Karlovice – Krásné počasí a příznivé podmínky čekaly na návštěvníky zábavného dne pro děti i rodiče s názvem Sněhové sochy. Pestrý program připravili organizátoři ze spolku Dědictví Velkých Karlovic a hospody Jezerné.

V deset hodin ráno byla louka za hospodou v Jezerném ještě poloprázdná. Během dvou hodin se ale zaplnila a kolem oběda tady vytvářela sochy téměř stovka dětí s doprovodem.

„Letos máme registrovaných čtyřicet šest týmů. Soutěžící dostane kartu s číslem. Tu umístí na svou sochu a porota vybere nejlepší," řekla hlavní organizátorka Jindra Zvěřinová. Dodala, že letos bude sochy hodnotit i odborník na slovo vzatý. „Nápad, provedení a celkový dojem ohodnotí i valašský sochař Martin Gaja," řekla Zvěřinová.

Děti soutěžily ve třech kategoriích. Předškoláci, první a druhý stupeň základní školy. Letošní ročník se uskutečnil i za účasti zahraničních „umělců". Své Ledové království s trpaslíkem si přišel postavit i Eric Sanches z Barcelony.

„Eric si doma staví tunely z písku na pláži. Své zkušenosti využil tady při stavbě ze sněhu," prozradila jeho babička Jitka Dohňanská z Rožnova pod Radhoštěm. Dodala, že ze všeho nejvíc vnuka bavil sněhový tobogan.

Soutěžící ze Vsetína stavěli hrad a den si užívali.

„Je to pěkná akce, nádherné počasí a super podmínky. Měli jsme strach, jak budeme tvořit z prašanu, ale pořadatelé to mají dobře připravené. I kdybychom se neumístili, my už jsme vyhráli tím, že tu jsme," shrnul s nadšením Martin Kašík. O to, kdo nakonec zvítězí, ani tak nešlo. Důležité bylo, že si všichni užili den plný zábavy a her.

„Mám radost. Sněhové sochy děláme od roku 2010, ale kvůli počasí už jsme museli akci dvakrát zrušit. Letos je lidí hodně a myslím, že jsou spokojeni," uzavřela za pořadatele Jindra Zvěřinová.