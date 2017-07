Školní jídelna v Leskovci je ve finále klání o nejlepší oběd

Základní a mateřská škola v Leskovci postoupila do finálového kola osmého ročníku celorepublikové soutěže O nejlepší školní oběd.

Kuchařky jídelny Základní a mateřské školy Leskovec Kateřina Slabíková, Žaneta Matochová a Alena Kozubíková postoupily už podruhé do finále celostátní soutěže O nejlepší školní oběd. Finále se uskuteční 24. srpna 2017 v Praze. Loni se umístily na čtvrtém Foto: Deník / Eva Lukášová

Dostat se mezi desítku finalistů se kuchařkám podařilo už podruhé. Loni se umístily na čtvrtém místě.



„V naší jídelně se snažíme, a myslím, že úspěšně, už nějaký čas vařit zdravě a moderně. Když jsme přišli na tuhle soutěž, zaujala nás, a tak jsme se přihlásili,“ uvedla vedoucí leskovecké školní jídelny Kateřina Slabíková.

Cena nesměla přesáhnout 34 Kč

Přihláška musela obsahovat sestavené obědové menu, které podle soutěžících vystihuje letošní téma soutěže Zdraví na talíři, které všem chutná.

Dle pravidel muselo obsahovat polévku, hlavní pokrm a dezert. Bylo nutné, aby jídla byla nutričně vyvážená, moderní, chutná a naservírovaná tak, aby upoutala dětské strávníky. Cena na strávníka nesměla přesáhnout limit 34 korun.



Menu muselo být také běžnou součástí jídelního lístku školy. V Leskovci se sestavování menu ujala právě Kateřina Slabíková.

„Prostě jsem doma zkoušela různě kombinovat pokrmy, jídlo pak ochutnávali moji rodinní příslušníci,“ prozradila.

Vycházela též ze zkušeností s dětmi. „Vím, že děti mají rády krémové polévky a jídlo, kde je sýr,“ podotkla.

Sestavené meníčko pak odeslala s přesným popisem jeho přípravy a fotkami už hotového jídla odborné komisi. Ta desítku finalistů z jednasedmdesáti přihlášených vybrala.

Certifikát Zdravá školní jídelna

Finále bude 24. srpna v pražské Makro Akademii, kde se utká všech deset týmů. Úkolem bude uvařit své menu a obhájit jej před porotou. Vítězové získají finanční odměnu.



Zapojovat se do podobných soutěží kuchařky z leskovecké školní jídelny baví. „Je to dobrá zkušenost, člověk se tak vlastně učí něčemu novému a sbírá inspirace ve zdravém stravování, které je pro děti potřebné,“ shrnula za všechny kuchařka Žaneta Matochová.



O tom, že jídelna na leskovecké základce, dosahuje vysoké úrovně, svědčí i nedávno získaný certifikát v projektu Zdravá školní jídelna.

Snahu a úspěchy kuchařek oceňuje i ředitel školy Pavel Mičunek.

„Jsem velice rád, že se nám daří pokračovat v moderním a zdravém stravování. Že i když jsme v lednu získali certifikát, neusnuli jsme na vavřínech a pokračujeme v nastoleném trendu,“ netajil svou radost.

Vyvrátit předsudky o školních obědech

Že se kuchařky už podruhé probojovaly do finále soutěže O nejlepší školní oběd, považuje za veliký úspěch. „Je super, že se to podařilo, co k tomu víc říct,“ dodal ředitel Mičunek.



Cílem soutěže je upozornit na význam vyváženého stravování ve školách a na rizika spojená s dětskou obezitou.

„Pořadatelé chtějí také poukázat na rostoucí kvalitu a nápaditý přístup jídelen ke stravování dětí, představit současná moderní menu a pomoct vyvrátit předsudky týkající se školních obědů,“ informovala jménem pořadatelů Petra Holá.