Školáci na exkurzi zdobili perník a vyráběli rámečky

Téměř dvě stovky osmáků a deváťáků ze základních škol z Vizovic, Slušovic, Nového Hrozenkova, Horní Lidče a Brumova-Bylnice dorazilo ve čtvrtek dopoledne na akci Vyzkoušej si řemeslo do Vsetína. Po roce ji pořádala Střední odborná škola Josefa Sousedíka.

Žáci se zájmem o gastronomické obory zamířili do restaurace Bečva, technicky zaměření vyrazili do dílen na Bobrkách. Čekal je zajímavý program složený z teorie i praxe pod vedením učitelů i učňů.



Není překvapením, že v restauraci Bečva se sešly hlavně dívky, ale nechyběli ani chlapci. Na třech stanovištích si všichni vyzkoušeli připravit palačinky a jednohubky, skládat ubrousky, zdobit perníčky i modelovat figurky z marcipánu.

„Jsou to činnosti jednodušší, které zvládnou i školáci bez zkušeností. Děti baví a jdou jim,“ vysvětlila výběr činností Hana Tydlačková, učitelka a vedoucí restaurace Bečva. Žáky navíc těší, že si své výtvory mohou odnést domů. „Vůbec nejoblíbenější je příprava palačinek a jednohubek. Děti si je pak můžou sníst,“ řekla s úsměvem Tydlačková.

Palačinky byly nejlepší

Potvrdily to deváťačky z Vizovic Kateřina, Karolína, Vanesa a Veronika.

„Palačinky byly nejlepší, pochutnaly jsme si,“ shodly se usměvavé žačky. Na den otevřených dveří přijely zjistit, jak to v gastronomických oborech chodí. „Studovat tady asi nepůjdeme, ale zajímalo nás, jak to tu vypadá,“ prozradily dívky.



Na odloučeném pracovišti školy na Bobrkách se žáci seznámili s technickými obory. Mohli se přidat ke skupině automechaniků, strojařů nebo stavařů. Stavaři se navíc rozdělili do menších skupin do dílen elektrikářů, truhlářů, tesařů, zedníků nebo instalatérů. Základy truhlářství si vyzkoušeli například Ondřej a Adéla z Brumova-Bylnice.

„Chtěl jsem si zkusit práci se dřevem, z nabízených oborů mi to přišlo nejzajímavější,“ netajil deváťák Ondra. Jeho spolužačka Adéla zase nechtěla trávit čas u vaření a pečení. „Raději jsem chtěla vidět, co se dělá v dílnách. Cukrařina a vaření jsou takové obyčejné normální věci. Vařit i péct už umím,“ řekla dívka.



Jejich úkolem bylo vyrobit dřevěný rámeček, pak zkusili zatloukání hřebíků.

„Naši učni také žákům ukážou, jak se například vyřezává hračka. Program mají myslím si bohatý, tak, aby se jim tady líbilo,“ dodal učitel odborného výcviku Jan Kratina. Den otevřených dveří pokračuje i dnes. Tentokrát přijedou žáci z Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí.