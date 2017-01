Škola v Leskovci jako první v regionu získala certifikát Zdravá školní jídelna

Leskovec, Valašsko - Kuchařky v jídelně Základní a mateřské školy v Leskovci vaří dětem zdravě. Od pátku to oficiálně stvrzuje certifikát, který škola získala za úspěšnou účast v projektu Zdravá školní jídelna.

Listinu si od ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice ve Zlíně Ivany Lukašíkové a Jany Doležalové z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky vsetínské pobočky hygienické stanice převzala vedoucí kuchyně Kateřina Slabíková a ředitel školy Pavel Mičunek.

Hygieničky ani ředitel se netajili tím, že největší zásluhu na zisku certifikátu má právě Kateřina Slabíková. Ona sama přiznala, že impulzy ke zdravějšímu stravování přicházely z více stran. „Zaznamenali jsme je od rodičů, strávníků, ale především z moderních trendů, které stále více nabádají ke zdravějšímu vaření," vysvětlila.

MÉNĚ CUKRU A SOLI, VÍCE OVOCE A ZELENINY

V Leskovci si proto dali za cíl nabídnout kvalitnější a zdravější jídlo. „Na stůl jsme postupně dostali luštěniny, obiloviny, zdravé pomazánky, mléčné výrobky, více ovoce a zeleniny. Naopak méně cukru a soli. Tu nahrazují bylinky," popsala nejvýraznější změny vedoucí kuchařka Slabíková.

Postupně se tedy proměnil jídelníček a na talířích se objevila nová jídla. „Chci poděkovat kuchařkám, pedagogickému týmu i rodičům, bez kterých by změny nebyly možné," zdůraznila Slabíková.

Změny by se těžko udály, pokud by je děti odmítly. To se ale ve škole v Leskovci nestalo. Školáci se naopak do projektu sami zapojovali, současnou stravu si chválí.

Páťáci Natálie a Adam jsou toho příkladem. „V jídelně nám chutná, paní kuchařky vaří dobře a většinou sníme všechno," shodli se žáci.

Na práci kuchařek je pyšný i ředitel Pavel Mičunek. „Odvedly a odvádějí skvělou práci, bez nich by to samozřejmě nešlo. Bylo vidět jejich úsilí, měly pevnou vůli a své nápady dokázaly prosadit. I když to nebylo vždy úplně jednoduché," nešetřil chválou ředitel Mičunek.

Projekt Zdravá školní jídelna vznikl ve spolupráci Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví. „Přináší rady, recepty a příručky, které pomáhají školní jídelnu sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě," objasnila smysl projektu Ivana Lukašíková z krajské hygienické stanice ve Zlíně.

V současnosti je v projektu zapojeno 118 školních jídelen z celé České republiky, z toho 36 se už pyšní certifikátem. V okresu Vsetín je leskovecká škola zatím jediná, která se certifikátu dočkala.

K jeho obdržení bylo potřeba splnit deset předepsaných kritérií. Mezi ně patřilo například omezení cukru v pitném režimu, správné vedení spotřebního koše, vyvarování se dochucovadel a polotovarů, omezené používání soli, ale i důraz na výzdobu jídelny. „Leskovecká škola se do projektu zapojila v prosinci 2015. Jídelníčky na této škole jsou nyní mnohem pestřejší a poskytují zdravou a nutričně vyváženou stravu," zhodnotila výsledek Lukašíková.

Doplnila, že udělení certifikátu v Leskovci ji potěšilo z profesního i osobního hlediska. „Mám z toho ohromnou radost a je to pro mě čest tady dnes být," řekla v pátek. „Předávat certifikát tak výjimečnému kolektivu, který je nadšený pro změny k lepšímu, je pocta," netajila Lukašíková.