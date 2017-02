Rožnov u soudu přišel o dvě školy

Rožnov pod Radhoštěm - Městu Rožnov nepatří budovy Základní školy Záhumení a Mateřské školy Koryčanské paseky. Již podruhé tak v letitém sporu rozhodl Okresní soud ve Vsetíně.

Starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.Foto: DENÍK/Michal Burda

V letitém sporu s IPR tahá město za kratší konec. Děti ale prý o výuku nepřijdou.



Majitelem zůstává společnost Immobilien Pirker Reality (IPR). Město se s výsledkem nehodlá smířit. „Situace je to nepříjemná, soudní tahanice se odrážejí především na zájmu rodičů zapsat k nám své dítě,“ vyjádřila se ředitelka ZŠ Záhumení Jana Flesarová.



I přesto, že starosta Radim Holiš již několikrát školu navštívil a ubezpečil rodiče, že se pro zachování školy udělá maximum, počet dětí ve škole v posledních letech klesl. „Je fakt, že stále žijeme v nejistotě. Jsme ale pozitivní a věříme, že se situace dříve či později vyřeší.“



Protože město není vlastníkem, logicky do budov ani neinvestuje. Obě by přitom značné opravy potřebovaly. „Doufám, že se spory co nejdříve vyřeší, naše budova potřebuje zateplit a udělat novou fasádu,“ zdůraznila vedoucí učitelka Jarmila Chovancová v MŠ Koryčanské paseky.



Protože není jasný vlastník, nemůžou zažádat ani o dotace. „Situace je to opravdu nešťastná. Únik tepla nás stojí velké peníze, které bychom raději investovali do potřeb dětí,“ pokrčila rameny Chovancová.



Lednový rozsudek vsetínského soudu potvrdil rozhodnutí již z roku 2008.

„Naši žalobu soud zamítl jednak jako nedůvodnou s odvoláním na fakt, že vlastnické právo k budovám již určil. Druhým odůvodněním bylo, že předávací protokol z roku 1991 z majetku společnosti Tesla Rožnov do majetku města není nabývacím titulem, protože v něm chybí projev vůle účastníků tohoto projektu,“ vysvětlila rozhodnutí soudu vedoucí právního odboru Rožnova Olga Vrublová.



BOJ NEKONČÍ, VZKAZUJE STAROSTA



Starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš ujistil, že město bude o obě budovy nadále bojovat.

„Vzhledem k tomu, že soudy tak mohou trvat ještě dlouhou dobu, jednáme se společností o případném smluvním vztahu. Můžeme ale garantovat, že výuka v obou školách není ohrožená,“ ubezpečil Holiš.



Situace je o to komplikovanější, že žalobu podala i společnost IPR na město. „S městem se dosud nepodařilo uzavřít nájemní smlouvu, proto jej společnost žaluje o vydání bezdůvodného obohacení,“ sdělil Deníku právní zástupce firmy IPR Jiří Bönisch.



Upřesnil, že společnost uplatnila u soudu k datu 17. dubna 2014 vydání bezdůvodného obohacení ve výši přesahující 2 miliony korun a v současné době jedná s městem o možnostech smírného vyřešení za přijatelných podmínek.



Jestli bude jednání neúspěšné, společnost je připravená žalobu o další dva miliony rozšířit. „Bude-li řešení věci ponecháno na rozhodnutí soudu a společnost uspěje i u odvolacího soudu, nabídne městu prodej obou budov. Nemá zájem připravit děti o školu a školku,“ ubezpečil také Jiří Bönisch.