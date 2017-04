Referendum v Zubří nebude, chystá se petice

HLASUJTE V ANKETĚ / Referendum o výstavbě multifunkčního areálu v Zubří nebude. Alespoň ne prozatím. Pro jeho konání zvedlo ruku na mimořádném zastupitelstvu pouhých osm zastupitelů z dvaceti přítomných. Ostatních dvanáct se zdrželo hlasování.

NÁVRH. Nové koupaliště by mělo Zubřanům sloužit už v létě 2018, areál by měl nabídnout i tobogan či prostory pro relaxaci. Foto: archiv města Zubří

„Můžeme jen hádat, o co šlo těm, kteří nehlasovali,“ uvedla Zubřanka Naďa Slováková. „Zřejmě se zkrátka chtějí udržet u svého korýtka, a tak nechtěli nic riskovat,“ odhadla další obyvatelka Zubří Ludmila Petříková.



Obě ženy se shodly, že výstavba multifunkčního areálu je pro Zubří nevýhodná. „Určitě zůstane nevyužitý. Někteří si sice stěžují, že musejí do bazénu do Rožnova, ale jak často tam jedou? Tak dvakrát do roka. Bohatě by stačila levnější oprava koupaliště, která se původně plánovala,“ kroutily hlavou Zubřanky. Všichni nespokojení obyvatelé budou přece jen mít možnost referendum vybojovat. Deníku to potvrdil odpůrce projektu Martin Novák, člen Strany svobodných občanů.

„Hodláme využít našeho občanského práva a vytvoříme petici za referendum,“ prozradil. Petiční výbor se podle jeho slov rozdělí do skupin, které budou obcházet jednotlivé domy. „Tímto způsobem chceme do konce dubna nasbírat podpisy dvaceti procent voličů, čímž dosáhneme toho, že vedení města bude muset referendum vyhlásit,“ vysvětlil Martin Novák.



Podle Martina Nováka bude potřeba okolo 950 podpisů.



Proti multifunkčnímu areálu dlouhodobě bojuje i člen opozice Vlastislav Janků, který společně s dalšími šesti zastupiteli inicioval myšlenku mimořádného setkání zastupitelstva za účelem hlasování o referendu.

Nové koupaliště by mělo Zubřanům sloužit už v létě 2018, areál by měl nabídnout i tobogan či prostory pro relaxaci. FOTO: MěÚ Zubří

Odpůrci musí sehnat 950 podpisů místních

Z výsledku je podle svých slov zklamaný. „Na předchozím zastupitelstvu se téměř všichni kolegové přikláněli k názoru, že by s hlasováním neměli mít problém. Jenže když pak zasednou stranické koaliční buňky a tam se rozdají dané příkazy, které se „musí“ plnit, tak je to potom těžko,“ nechal se slyšet Janků.



Podle něj s výstavbou areálu půjde jak proti vůli obyvatel, tak proti zdravému rozumu. „Tento projekt je nad finanční sílu našeho města. Dá se uskutečnit, ale na úkor ostatních důležitých investic,“ zdůraznil Janků.



Podle starosty Zubří Lubomíra Vaculína se takový výsledek hlasování dal očekávat. „Na konci loňského roku jsme třinácti hlasy schválili rozpočet města s částkou 62 milionů korun na první etapu areálu. Lze těžko očekávat, že zastupitelé, kteří tento rozpočet schválili, budou hlasovat pro referendum, které toto rozhodnutí neguje,“ uvedl starosta.

Nový areál bude stát 120 milionů korun

Areál, jehož cena se odhaduje na 120 milionů bez DPH, má vzniknout do roku 2018.



V současné době radnice vybírá dodavatele stavby první etapy areálu plaveckého bazénu a venkovního koupaliště.