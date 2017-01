Ptačí chřipka? Na Kroměřížsku zatím není důvod k panice

Kroměřížsko, Přerovsko, Zlínský kraj – Už i části Kroměřížska se od pondělka týká širší ochranné pásmo související s nákazou ptačí chřipky. Jak ale Deník zjistil, prozatím není rozhodně žádný důvod k panice, opatření se totiž momentálně týkají pouze soupisu větších komerčních chovatelů drůbeže. Obyvatelé regionu se tak nemusejí obávat, že by například mohli přijít o své slepice: přinejmenším tedy za předpokladu, že dodrží už dříve daná pravidla a především zamezí kontaktu chované drůbeže s volně žijícími ptáky, především těmi vodními.

Ptačí chřipka (ilustrační snímek).Foto: DENÍK/Karel Wagenknecht

„Ochranné pásmo k nám přesahuje z Olomouckého kraje, týká se celkem devíti katastrů včetně Chropyně nebo Břestu. V podstatě jde ale hlavně o opatření týkající se soupisu těch komerčních chovů, které chovají drůbež jako podnikatelské subjekty," vysvětlil ředitel krajské veterinární správy pro Zlínský kraj František Mahdalík. Ujistil, že dokud nebude důvod například po nějakém hromadném úhynu, žádné dramatické opatření v podobě likvidace jakýchkoli chovů rozhodně nehrozí.

„Pro běžné drobné domácí chovatele platí stejná opatření jako po celou dobu, co se ptačí chřipka vyskytla, to znamená především zabránit kontaktu domácí drůbeže s volně žijícím ptactvem, hlavně tím vodním, jako jsou labutě, divoké kačeny, volavky, kormoráni a podobně. K tomu jsou vhodné voliéry, přístřešky a tak dále," nastínil ředitel veterinární správy. Pro komerční chovatele pak podle něj platí totéž, ovšem u nich problém v podstatě není. „Všechny takové chovy jsou totiž v halách, tudíž kryté a zabezpečené. Pro nás platí, že monitorujeme situaci a případné další úhyny budeme posílat na vyšetření, to by mělo platit zhruba třicet dnů," dodal František Mahdalík.

V nově vymezeném desetikilometrovém pásmu se z větších měst nachází například Chropyně, vedení tamní radnice ale ujistilo, že skutečně není důvod k žádným obavám. „V podstatě máme pouze provést soupis komerčních subjektů, které chovají drůbež, ti soukromí chovatelé jsou evidováni pouze v tom užším tříkilometrovém pásmu," řekla pro Deník starostka města Věra Sigmundová.

Právě v Chropyni se shodou okolností nachází i jedna z největších a nejmodernějších kuřecích líhní v Česku: otevřena byla v roce 2013, patří společnosti Výkrm Třebíč spadající pod nadnárodní koncern Agrofert a denně se v ní vylíhne plných dvě stě tisíc kuřat, ročně jich pak vyprodukuje na 35 milionů. Podle zástupců firmy ale ani pro toto zařízení neznamená aktuální vývoj žádný problém.

„My se sice nacházíme v tom širším ochranném pásmu a jsme samozřejmě v kontaktu s veterináři, ale na naši líheň to nemá žádný vliv. Ty chovy jsou uzavřené a z dovezených vajec se tam pouze líhnou jednodenní kuřata, která jsou expedována pryč a nepřijdou do žádného styku s volně žijícími živočichy, není tedy žádný důvod k obavě," ubezpečil mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka. Jak zákazníci tak spotřebitelé tedy podle něj nemusejí mít žádné obavy, protože veškerá kuřata na trhu pocházejí z uzavřených chovů.

Státní veterinární správa zřídila v pondělí ochranné i dozorové pásmo v okolí Lověšic na Přerovsku, kde se v sobotu potvrdilo první ohnisko ptačí chřipky v Olomouckém kraji a musely tam být kvůli tomu utraceny stovky kusů drůbeže. Obec je devátým ohniskem ptačí chřipky v zemi, v jejím okolí spadá do ochranného pásma šest obcí včetně Přerova, v desetikilome­trovém pásmu dozoru je pak celkem 52 obcí.

Nemoc se v Česku objevila na začátku letošního roku asi po deseti letech. Čtyři její ohniska jsou na jižní Moravě, jedno ve Středočeském kraji a tři v jižních Čechách. Chovatelé mohou dostat od státu za vybité kusy náhradu, musejí však o ni požádat do šesti týdnů od utracení zvířat. Ptačí chřipka je rozšířena i v mnoha jiných evropských státech, virus typu H5N8 se snadno přenáší mezi ptáky, lidé se jím ale podle dosavadních poznatků nakazit nemohou.