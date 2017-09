První promoce: diplomy dostalo padesát absolventů

Slavnostní promoce uzavírá jednu kapitolu našeho života. Přijměme skutečnost, že diplom není výsledkovou listinou závodu, nýbrž startovním číslem. S tímto vědomím ze sebe v životním závodě vydávejme vše, protože na odpočinek bude jistě dost času za cílovou páskou.“ Těmito slovy uzavřela děkovnou řeč právě promovaná studentka Vysoké školy Humanitas Jana Hrušáková. Spolu s ní si včera dopoledne převzalo diplom dalších osmačtyřicet kolegů.

Deset posluchaček během studia porodilo. Školu dokončily za podpory rodin.

Ve vsetínském Domě kultury se v pondělí 11. září sešli studenti, rodiče, přátelé, děti a vedení vsetínské fakulty Vysoké škola Humanitas v Sosnowci, Fakulty společenských studií Vsetín.

Poprvé v historii se uskutečnila promoce studentů, kteří před třemi lety nastoupili na vsetínskou vysokou školu. Studium oborů předškolní pedagogika a aristologie ukončilo celkem jednapadesát studentů.



Mezi nimi i Markéta Hromadová z Hovězí.

„Chtěla bych v budoucnu pracovat s malými předškolními dětmi. Proto jsem studovala předškolní pedagogiku. Vsetínskou školu jsem si vybrala proto, že jsem chtěla být doma, bez dojíždění,“ vysvětlila Hromadová. Studentský život na kolejích tak v pravém slova smyslu nezažila, přesto si studium užila.

„Měli jsme v rámci studia pětidenní pobyt v letní přírodě. Sblížili jsme se a trošku ten bujarý vysokoškolský život tam byl,“ řekla s úsměvem Markéta Hromadová.

Úroveň vsetínské vysoké školy hodnotí vysoko. „Na škole působí pedagogové například z Palackého univerzity. Nikdo nám nedal nic zadarmo. Ale zvládla jsem to, mám za sebou první krok a budu studovat dál,“ je rozhodnutá Hromadová.

Slavnostní kroky při přebírání diplomu sledovala celá rodina. Otec Marek Hromada, který pochází z učitelské rodiny, srovnával pocity s tím, co prožíval před pětadvaceti lety, kdy sám promoval.

„Je to skoro stejné, teď však o to silnější, že jsem viděl na pódiu svou krev. Něco jsem jako rodič vložil do další generace,“ prohlásil hrdý otec a pokračoval s rodinou na slavnostní oběd.



Slavnostní promoce ukončila studium oborů, na které se před třemi lety přihlásilo šestašedesát studentů.

„Studium úspěšně ukončilo jednapadesát s tím, že kromě dvou mužů jsou všechno ženy,“ informovala vedoucí děkanátu a studijního oddělení Dana Tutková. Některé studentky měly úkol o to těžší, že v průběhu studia jim přibyla další starost.



„Měli jsme tu asi deset maminek, které otěhotněly a porodily během studia. Nepožádaly o přerušení, kojily o přestávkách a pokračovaly za pomoci celé rodiny,“ ohodnotila úsilí studujících maminek Tutková.

Děkan fakulty Bohuslav Hodaň absolventům připomněl, že byli prvními posluchači zbrusu nové vysoké školy.



„S uspokojením konstatuju, že se vytvořilo velmi vhodné, přátelské klima na fakultě ve smyslu spolupráce mezi pedagogy a posluchači, což nebývá zvykem. Buďte hrdí, že jste absolventy vsetínské vysoké školy a svou prací jí dělejte dobrou reklamu,“ pronesl děkan Bohuslav Hodaň.