Zubří - Na posledním zasedání zastupitelstva v Zubří panovala napjatá atmosféra. Důvodem jsou neshody zastupitelů v otázce výstavby multifunkčního areálu na místě místního chátrajícího koupaliště.

Část nákladů na rekonstrukci je zahrnutá v plánu rozpočtu města na rok 2017, jehož schvalování bylo na čtvrtečním zasedání bodem číslo jedna.

Odpůrci projektu požadovali samostatné projednání této věci v průběhu zasedání, popřípadě na lednové schůzi, nebylo jim vyhověno. Otázka schválení rozpočtu města se tak strhla v horlivou debatu, především na téma připravované výstavby.

POD PETICI PŘIPOJILO PODPIS 340 LIDÍ

Současné vedení města plánuje vystavět multifunkční areál s venkovním koupalištěm i krytým bazénem, wellness centrem a kuželnou. Cena výstavby areálu se odhaduje na 120 milionů korun bez DPH. Proti návrhu vystupuje několik zastupitelů i lidé z řad veřejnosti. Mezi lidmi také koluje petice, kterou podepsalo přes 340 lidí.

„Peticí chceme přimět vedení města, aby se vrátilo k původnímu projektu z roku 2012, který by spočíval pouze v rekonstrukci stávajícího koupaliště a revitalizaci okolí," řekl Martin Novák, člen petičního výboru. Dodal, že tento projekt by vyšel na 50 až 60 milionů korun, což je dle jeho slov pro město rozhodně přijatelnější a únosnější částka. „Pokud se prosadí návrh multifunkčního areálu, tak můžeme s jistotou říct, že minimálně příštích deset let nebude město investovat do ničeho jiného," doplnil Novák.

Proti areálu v Zubří sepsali lidé petici

Projednávání areálu s koupalištěm za 120 milionů provázela bouřlivá debata.

