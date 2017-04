Prodej kabelek pomůže dětem

Pracovníci Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně připravili čtvrtý ročník Kabelkového jarmarku. Ve čtvrtek 20. dubna si mohou zájemci od 10.00 hodin v Turistickém informačním centru na Dolním náměstí ve Vsetíně zakoupit kabelku a tím podpořit činnost vsetínské knihovny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Každá dámská taška se bude prodávat za padesát korun. Uvnitř najdou noví majitelé i překvapení v podobě knihy zdarma. „Lidé nám mohou nosit kabelky, které je už omrzely, nebo se jim prostě nehodí. Pokud jsou stále ve slušném stavu, přijímáme je do středy u nás v knihovně. Do dnešního dne jsme sesbírali asi stovku kusů,“ prozradila pracovnice knihovny Kateřina Janošková. Výtěžek z prodaných kabelek použije vedení knihovny na nákup dětských knížek a her.