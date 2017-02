Pro výstavbu zbývá v Rožnově jediné místo. Lokalita Písečný

Rožnov pod Radhoštěm – Zájemci o bydlení v Rožnově pod Radhoštěm by měli zbystřit. V lokalitě Písečný, poslední volné oblasti pro výstavbu bytových domů, vznikne do dvou let až sto bytových jednotek. Vybuduje je soukromá společnost Contera CS.

Ilustrační foto.

Radnice akci schvaluje, rozhodla se ale nejprve určit podmínky. V polovině ledna tak zástupci města svolali laickou i odbornou veřejnost k diskusi, při které se mohli všichni zájemci seznámit s nově zpracovanou územní studií. „V lokalitě vlastní společnost, která má výstavbu v plánu, pouze malou část pozemků. Proto se zástupci města rozhodli vyřešit situaci v tomto místě kompletně s ohledem na budoucnost, kdy třeba dojde k dalším výstavbám na tomto území,“ vysvětlil mluvčí radnice v Rožnově pod Radhoštěm Tomáš Gross.



Studie, která za tímto účelem vznikla, tak společnosti zadává podmínky, podle kterých může stavět. Tak, aby se v budoucnu mohly zástavby v lokalitě bez komplikací rozšiřovat. „Studie však nepředepisuje pravidla pouze této společnosti, ale všem, kteří mají v této lokalitě pozemky a chtěli by stavět,“ objasnil mluvčí.



Skutečnost, že Písečný je ve městě pro bytovou zástavbu poslední, radnici neznervózňuje. „Studie tvrdí, že kdyby se zastavěla úplně celá, poskytla by domov dvěma a půl tisícům lidí, což je velké číslo,“ ubezpečil Gross.

Je přesvědčený, že případné obavy z toho, že by v budoucnu mohla být kapacita bytových domů nedostačující, jsou zbytečné. „Tím, že klesá počet obyvatel, že lidé jdou z paneláků raději do rodinných domů a navíc že zbývá ještě tato lokalita, si myslím, že tyto úvahy nejsou vůbec na pořadu dne.“ Podle něj je ještě nutné si uvědomit, že tato oblast je poslední pouze pro bytovou zástavbu. „Lokalit pro rodinné domy je samozřejmě víc,“ dodal Gross. ČTĚTE TAKÉ Starosta Rožnova Radim Holiš: Investice vzrostly o třicet milionů V současné době kromě zmiňované společnosti nikdo jiný o výstavbu v Písečné zájem neprojevil. A ani město v této věci žádné novinky nechystá. „V současné době město určitě nic stavět nebude, uvidíme, co bude do budoucna,“ sdělil Gross.



Contera CS hodlá začít s výstavbou v polovině letošního roku. „S představiteli města jsme samozřejmě jednali, abychom naplnili jejich představy. Naše veškerá jednání proběhla bez sebemenších komplikací,“ podotkl jednatel společnosti Pavel Janků. „Poté už následovaly konzultace se stavební komisí a se všemi pověřenými úřady,“ popsal Janků další postup.



Je přesvědčený, že i když jim vyřízení nutných povolení a řešení majetkoprávních vztahů způsobilo zdržení, první byty svým majitelům odevzdají už na přelomu roku 2017 a 2018. „Půjde o byty ve třech typech bytových domů. Domy budou mít tři, čtyři nebo čtyři a půl patra,“ objasnil Janků.



V první fázi výstavby vznikne pět bytových domů.



Ve druhé, jejíž dokončení firma také stanovuje na rok 2018, vznikne deset domů.



„Z celkového počtu bytů máme už nyní asi padesát procent zarezervovaných,“ dodal jednatel. Náklady na výstavbu dosáhnou čtvrt miliardy korun.

Autor: Eva Lukášová