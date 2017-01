Prasklé vodovodní potrubí mrazem je potíž. Mnohdy nelze přistavit ani cisterny

Zlínský kraj - Měla ten den dovolenou, plány, jak bude uklízet, umyje si hlavu ale brzy dopoledne vzaly za své. A důvod? Netekla voda. „Nějaká havárie kvůli mrazům. Ten den bylo až minus 15 stupňů. Cisternu kvůli mrazu vodárny nepřistavily, tak jsem musela shánět vodu v obchodě," svěřila Deníku své trable z 11. ledna letošního roku Zdena Tománková, obyvatelka Jižních Svahů ve Zlíně. Právě tam havárie vodovodního potrubí zapříčinila, že 15 ulic tohoto sídliště bylo zcela bez vody.

Havárie vodovodního potrubí. Ilustrační foto.

POVEDL SE DOSLOVA HUSARSKÝ KOUSEK

„Musím říct, že tenkrát se nám povedl husarský kousek havárii jsme opravili o tři hodiny dříve, než jsme plánovali, a to navzdory 80 centimetrů promrzlé půdě i všudypřítomným novinářům," usmál se předseda představenstva Vodovody a kanalizace Zlín Svatopluk Březík.

Společnost Moravská vodárenská, která provozuje své vodohospodářské služby na mnoha místech ve Zlínském kraji, zaznamenala v souvislosti s letošním mrazivým počasím ve srovnání s loňskem zvýšení počtu havárií téměř o třetinu. „Loni jsme během ledna řešili 79 havárií na vodovodních řadech ve Zlínském regionu, letos již 94 havárií, které byly způsobeny mrazy," vypočetla mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

V NOČNÍCH HODINÁCH OPRAVY NEJSOU MOŽNÉ

Podle ní se tyto havárie stávají napříč celým regionem. Na jednu z posledních jistě ještě vzpomínají i obyvatelé Hrobic na Zlínsku. Pondělní havárie však neměla příliš vážné následky, i když bez vody bylo 13 domů. „Událost se stala po 16. hodině, naštěstí voda vytékala na volné travnaté prostranství, ne na silnici nebo chodník," uvedl starosta Hrobic František Gajdošík. Doplnil, že hned ráno se intenzivně na odstranění poruchy pracovalo.

Potíže s praskáním potrubí zaznamenali i na většině míst na Slovácku.

„Prakticky ve všech městech a obcích, kde provozujeme vodovody, registrujeme v současnosti poruchy, z nichž většina souvisí s nízkými teplotami a mrazy," potvrdil Lubomír Trachtulec, ředitel Slováckých vodáren a kanalizací.

Pracovníci firmy nastupují na odstranění škod bezprostředně po zjištění havárií a po vytyčení ostatních inženýrských sítí.

Někdy si ale obyvatelé musí na nápravu počkat. „To pokud v danou chvíli nemáme volnou kapacitu. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu velmi nízkých nočních teplot pak neopravujeme havárie v noci. Tyto opravy přesouváme do dalšího dne. Kvůli nízkým teplotám, tedy zejména v noci, nemůžeme ani poskytnout náhradní zásobování vodou v cisternách," vysvětlil Lubomír Trachtulec s tím, že podobná situace naposledy nastala v únoru 2012.

ZÁSOBOVÁNÍ OBNOVÍ DO 4 AŽ 6 HODIN

Vodovody a kanalizace Vsetín zatím žádné velké problémy nezaregistrovaly. „Samozřejmě v tomto zimním období řešíme desítky případů poruch, ale jsou to havárie malého rázu. Zásobování vodou nijak neohrozí," sdělil ředitel společnosti Michal Korabík. Dodal, že tyto závady se snaží vyřešit v co nejkratší době. Zásobování vodou obnoví většinou do čtyř, maximálně do šesti hodin. Korabík dále uvedl, že během zimy řeší jednu událost za dva dny v celém regionu. Většinou se jedná o drobné havárie na malých přípojkách. Tedy přípojkách malého profilu, které zásobují dva nebo tři rodinné domy. „Velké řady máme vyměněny, tam k haváriím v podstatě nedochází," vysvětlil Korabík.

Nejvíce problémů se objevuje při výkyvech teplot, kdy z nočních hlubokých mrazů vystoupá teplota přes den nad nulu. Rozdíly teplot hýbají s půdou a vodovody praskají. „Velmi nízké teploty už jsou snad na ústupu. V každém případě stále působíme preventivně a nabádáme lidi, aby si zabezpečili zejména vodoměry u chat a objektů, kde se přes zimu dlouhodobě nezdržují," uzavřel Michal Korabík.

POKLESL TLAK, PRÁCE BYLY NÁROČNÉ

Vážné problémy zažili kvůli prasklému potrubí už minulý týden i obyvatelé Holešova. Havárie v tamní Očadlíkově ulici byla opravena nejprve provizorně, ve čtvrtek pak vodohospodáři museli závadu vyřešit definitivně, lidé kvůli tomu byli několik hodin bez vody. „V některých místech došlo jen k poklesu tlaku, práce na opravě byly ovšem velmi náročné a ve velkých mrazech museli zaměstnanci společnosti VaK pracovat takřka po pás ve vodě," popsal starosta města Rudolf Seifert.

