Pozor na ledovku, varují meteorologové

Valašsko – Pozor na ledovku by si měli dát ve středu a ve čtvrtek ráno pěší i řidiči na Slovácku. Meteoroložka Dagmar Honsová totiž varuje, že se má tvořit na území celého Zlínského kraje.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Korelus

„V noci se mohou objevit mrznoucí srážky, takže ráno dopravu zřejmě zkomplikuje náledí. Odpoledne se objeví srážky dešťové či smíšené, navečer přejdou v mrznoucí mlhu. Vlivem toho ve středu navečer cesty zase začnou namrzat," informovala Dagmar Honsová.

Ve čtvrtek ráno můžeme opět počítat s ledovkou, denní teploty by se měly pohybovat v rozmezí od bodu mrazu do plus dvou stupňů. „Srážky dešťové by se měly měnit na smíšené či sněhové, na silnicích se může tvořit sněhová vrstva. Ta pak začne na večer opět namrzat," dodala meteoroložka. (jk)