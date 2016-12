Policie zpřísnila dohled i na Valašsku

Valašsko - Pondělní teroristický útok na vánočních trzích v Berlíně má svůj dopad také v našem regionu. Policisté ani městští strážníci neberou současnou situaci ve světě na lehkou váhu a zpřísnili dohled na akcích, kde se shromažďuje větší počet lidí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Samotní návštěvníci předvánočních akcí na Valašsku ale na první pohled prakticky nic nepocítí. Dílem je to dáno také velikostí měst v regionu a úměrně tomu i počtem návštěvníků na regionálních akcích.

„Žádný povel z vyšších míst nemáme," řekla k možnému zpřísňování dohledu Petra Dvořáková, jednatelka Domu kultury ve Vsetíně, který ve městě aktuálně pořádá pětidenní předvánoční jarmark Veselé vánoční hody.

„Přece jen jsme menší město a tady se takové události neočekávají. Pevně věřím, že se ani nestanou. Ochranku vánočních trhů máme a měli jsme domluvenou i před tou událostí. Doufám, že větší zásahy nebudou potřeba," doplnila Dvořáková.

Státním policistům se ale režim změnil prakticky už v noci bezprostředně po vražedném teroristickém činu v Německu. Muži v uniformách nedělají rozdíl mezi velkými a malými městy. „To, co funguje například v Praze, to funguje celoplošně. Tedy zvýšený dozor na místech výskytu většího počtu lidí. To jsou právě vánoční trhy, nákupní střediska, autobusová a vlaková nádraží a podobně," ubezpečil vsetínský policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

S policisty dlouhodobě spolupracují také městští strážníci. „Dohledovou činnost jsme zintenzivnili na základě událostí posledních měsíců. Včerejší tragédie v Berlíně už pouze umocnila naši teorii, že je to potřeba," uvedl ředitel městské policie ve Valašském Meziříčí Jan Camfrla.

Také centrum Valašského Meziříčí se prakticky na celý prosinec proměnilo v jeden velký předvánoční jarmark s řadou stánků a bohatým hudebním programem nazvaným Vánoce ve Valmezu. Na náměstí a v jeho okolí se tedy denně pohybují početné stovky místních lidí i návštěvníků města.

„Myslím, že všichni naši strážníci vnímají situaci," je přesvědčený starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. Připomněl, že jedním z bezpečnostních prvků, které nedávno přibyly ve městě, je nový kamerový systém v hodnotě skoro dvou milionů korun. „Na druhou stranu, pokud se rozhodne sebevrah vjet s kamionem do lidí na náměstí, málokdo mu v tom může zabránit," pokrčil rameny starosta.

Podle jeho slov je ale jisté, že obecně režim vyšší bdělosti u policistů určitě nastal. „Zřejmě se ale bude týkat především velkých akcí ve velkých městech," mínil Stržínek.

Situaci sledují také strážci pořádku v Rožnově. S posilováním dohledu ale zatím vyčkávají. „Žádný přímý pokyn jsme nedostali a ani dostat nemáme. Může se stát, že se sejdeme s Policií ČR a sdělíme si informace. Ale myslím si, že u nás nejsou takové předpoklady, aby se k tomu musela zaúkolovat i městská policie. Navíc v Rožnově už se žádné větší akce nechystají," vysvětlil ředitel rožnovské Městské policie Aleš Pilař.

Je pravdou, že ve velkých městech byla policejní opatření skutečně viditelnější hned po berlínském útoku teroristy. Příkladem je hlavní město. „V Praze jsme nastavili prvotní zvýšená bezpečnostní opatření. Již v průběhu noci se do ulic vydali policisté vyzbrojeni, mimo jiné, dlouhými zbraněmi," uvedl mluvčí policejního prezidia Jan Bocán.

Od včerejších ranních hodin se zvýšená bezpečnostní opatření dotkla také dalších míst napříč Českou republikou. Podle Bocána čeští policisté spolupracují při získávání informací s německými kolegy cestou mezinárodní policejní spolupráce a také Národního kontaktního bodu pro terorismus. „V tuto chvíli jakékoliv informace o případném hrozícím nebezpečí pro Českou republiku nemáme. Nezměněn také v tuto chvíli zůstává vyhlášený první stupeň ohrožení terorismem," řekl včera Jan Bocán.