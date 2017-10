Pod koly aut končí hlavně nezkušená mláďata

FOTOGALERIE / Dvě přejeté vydry v Beskydech, z toho jednu poblíž Rožnova pod Radhoštěm, zaznamenali během pouhých 14 dnů pracovníci Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy.

Vydry podle nich doplácejí na bariéry v krajině, jako jsou silnice či rozšiřující se zástavby, a hustou dopravu. „Případů sražených vyder i jiných zvířat neustále přibývá, protože doprava je čím dál intenzivnější,“ uvedla Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy. Ke srážkám podle ní dochází nejčastěji na silnicích u řek. „Vydry migrují často v místech, kde je na jedné straně silnice vodní tok a na druhé rybník. Jsou pomalé, potom dojde snadno ke střetu. A nejen s autem, dokonce jsme zaznamenali i srážku s vlakem,“ řekla Bartošová.





Problémovou lokalitou jsou třeba Hamerské rybníky mezi Zubřím a Stříteží nad Bečvou. „Tady evidujeme přejetých vyder víc než jinde. Přecházejí totiž z řeky Bečvy do rybníků přes silnici, která je čím dál frekventovanější,“ podotkla zooložka. Nejohroženější jsou mláďata. „Nemají ještě zkušenosti s tím, jak je doprava nebezpečná a že si musí dávat pozor na projíždějící vozidla,“ vysvětlila. Vydry se vydávají na silnici v momentě, kdy z nějakého důvodu nechtějí pokračovat v migraci vodním tokem.



„Ideální by proto bylo, kdyby pro vydry byly v problémových místech provedené úpravy podmostí a vybudované propustky. Pokud možno v kombinaci s náváděcím oplocením silnice, aby byly nucené propustkem projít pod silnicí a dostat se k místu, kam směřují,“ je přesvědčená Bartošová. Dodala, že by pomohlo také omezení rychlosti dopravy, především v lesních úsecích a v nočních hodinách.





Nejen vydry, ale i další zvířata často hynou pod koly aut. „V Beskydech střety divokých zvířat s auty nejsou nic výjimečného. Předloni tu byli sraženi dva rysové, v roce 2013 vlk, počty drobnějších živočichů, jako jsou žáby, ježci či kuny, samozřejmě neznáme,“ vyjmenoval ředitel Správy CHKO Beskydy František Jaskula.



Raritou se stala srážka kamionu s medvědem, který zabloudil do zástavby. Stala se v Mostech u Jablunkova v Moravskoslezském kraji v roce 1996.



Neobvyklé nejsou ani srážky s vysokou zvěří. V těchto případech může být kolize nebezpečná také pro řidiče. Na začátku září srazilo osobní auto u Ratiboře laň jelena evropského. „Ten kus vážil sto třicet kilo. Šofér může mluvit o štěstí,“ poznamenal již dříve předseda Okresního mysliveckého spolku Vsetín Michal Zubíček. Policie České republiky od začátku roku eviduje na území okresu Vsetín šest desítek případů srážky se zvěří nebo domácím zvířetem.