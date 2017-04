Počasí na hraně, cyklisté přesto otevřeli sezonu

Milovníci cykloturistiky zahájili v sobotu 22. dubna 2017 cyklistickou sezonu. Před Informačním centrem ve Valašském Meziříčí se jich sešly přibližně tři desítky.

Krátce před devátou hodinou vyrazili na první výlet v letošním roce po cyklostezce Bečva, do 40 kilometrů vzdáleného areálu Jadran v Oseku nad Bečvou.

„Vloni nás tu na startu bylo sedmdesát. Jenomže bylo krásně. Letos je asi pětadvacetičlenná účast vzhledem k počasí výborná. V jedenáct má pršet, doufám, že vody nebude moc a užijeme si to až do cíle“ řekl optimisticky za pořadatele Daniel Šulák.

Každý z přítomných cyklistů dostal na startu sportovní dárek v podobě čelenky a reflexního pásku. Ze zahájení nové sezony se těšil i pravděpodobně nejstarší účastník výletu Čenda Víta z Valašského Meziříčí. „Myslím, že jsem nevynechal žádný ročník. Už se těším, hlavně aby nezačalo sněžit, mám přezuté letní gumy,“ vtipkoval před startem Víta.

K pelotonu, který odstartoval v Meziříčí, se během cesty postupně přidávali v Tovačově, Přerově a Hranicích další vyznavači cyklistiky. V cíli, kterým byl areál Jadran v Oseku nad Bečvou čekal na sportovce informační stánek cyklostezky Bečva, soutěžní kvízy pro děti a další soutěže s BESIP. Pro unavené cyklisty připravili pořadatelé autobus, který je odvezl zpět do Valašského Meziříčí. „Jsem zvědavý, kolik borců nakonec této služby využije. Zatím to vypadá, že většina pojede zpátky po svých. Máme přihlášeno pouhých dvanáct,“ řekl ještě před startem Daniel Šulák.