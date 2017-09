Patnáctiletý Jonáš Vala uspěl v mistrovství světa v psaní na počítači

Patnáctiletý Jonáš Vala, student rožnovského gymnázia, se společně se svou sestrou Johanou zúčastnil mistrovství světa v psaní na počítači. Konalo se na konci července v Berlíně a zamířilo na něj na pět set zpracovatelů textu z celého světa.

Mistr světa v psaní na počítači Jonáš Vala z Rožnova pod Radhoštěm pro Valašský deník:



Oba rožnovští reprezentanti dosáhli výborných výsledků. Jonáš, pro kterého bylo letošní mistrovství už třetím v pořadí, neměl konkurenci. Získal devět medailí, z toho osm zlatých a jednu bronzovou.

K tomu si odvážel další dvě zlaté medaile za mezinárodní internetovou soutěž a titul absolutní mistr světa. Johana přivezla medaili bronzovou.

Jak se vám v Berlíně líbilo?



Byl jsem tam poprvé a musím říct, že na mě město udělalo opravdu dobrý dojem. Celý týden jsme prakticky strávili v centru blízko Kurfürstendammu. Soutěž se konala v hotelu přímo na této rušné ulici. Ve dnech, kdy se už nesoutěžilo, jsme navštívili nejvýznamnější památky, interaktivní muzeum i překrásnou zoo. Během pobytu jsme zažili také průvod homosexuálů Berlin Pride.



Jak vypadala samotná soutěž?



Osm disciplín bylo rozděleno do tří dnů. Oproti předešlým ročníkům se letos obnovila disciplína vícejazyčný diktát, což udělalo soutěž ještě o něco náročnější. Nejdůležitějším dnem celého týdne byla neděle, kdy jsem se musel vypořádat s pěti soutěžemi. To nebyl vůbec snadný úkol.



Co všechno jste musel ten den absolvovat?



Den začal snídaní v sedm, v půl osmé jsme už byli připraveni v písařském sále a v osm byl hvizd na třicetiminutový opis. Tato nejdůležitější disciplína by snad proběhla v pořádku, kdyby si jedna nezodpovědná německá soutěžící nezapomněla vypnout stopky, které zazvonily v průběhu opisu a mnoho českých závodníků tak přerušilo psaní, protože si mysleli, že se jednalo o závěrečný hvizd.

Dopoledne mě ještě čekal wordprocessing, v poledne korektura textu, odpoledne audiotranscription velmi rychlý diktát do sluchátek, který si soutěžící může zpomalit. Na závěr dne ještě protokolování, kdy se nadiktuje diktát a soutěžící jej má zkrátit na polovinu tak, aby „vypíchl“ podstatu textu.



Jak vypadalo vyhlašování výsledků?



Stejně jako zahájení se uskutečnilo v kině Filmpalast am Zoo. Vzhledem k tomu, že jsme mohli v kině zůstat pouze omezenou dobu, bylo vyhlášení velmi rychlé a organizátoři s ničím neotáleli.

Nejdříve vždy vyhlásili kategorie, ve které jsme oba soutěžili, a to žákovská, pak juniorská a seniorská. U některých disciplín se ještě hodnocení rozděluje podle použité technologie.

Já jsem nakonec získal osm zlatých, jednu bronzovou medaili a titul absolutního mistra světa. Měl jsem a mám obrovskou radost. Stejně tak jsou úžasné i výsledky Johany, která ve dvanácti letech dosáhla na páté místo v opisu textu, a dokonce se dostala i do kombinace jednotlivců, kde je potřeba mít zvládnuté minimálně tři disciplíny.

Následovala nějaká oslava?



Po vyhlášení výsledků jsme se přesunuli na závěrečnou párty, kde jsme po náročném týdnu plném soutěžení a očekávání vše s našimi přáteli oslavili.



Co na vaše úspěchy říkají rodiče a kamarádi?



Rodiče jsou mně i mé sestře velkou oporou a radost z našich úspěchů nadšeně sdílí. Byli jsme velmi rádi, když za námi do Berlína přijeli a zúčastnili se vyhlášení výsledků. Gratulace k našim umístěním jsme obdrželi také ze školy a potěšilo nás i setkání s panem starostou Radimem Holišem na rožnovské radnici. Za finanční podporu bych chtěl poděkovat městu Rožnov pod Radhoštěm, spolku Interinfo ČR, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Nadačnímu fondu Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm.



A co za soutěž vás čeká v nejbližší době?



Hned na začátku října se bude konat soutěž Valašský datel 2017, tentokrát ve Valašském Meziříčí. Tím se zahájí nová dvouletá etapa soutěže, která vyvrcholí opět světovým šampionátem. Bude se konat v červenci 2019 v Cagliari na Sardinii.