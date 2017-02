Paní Jarmila byla osobností evropského folklorismu

Valašské Meziříčí - Radní ve Valašském Meziříčí zvažují zavedení městské hromadné dopravy (MHD) zdarma kvůli smogu. Mohla by to být motivace pro některé řidiče, aby nechali doma auto a využili MHD. Omezení pro automobily zatím město nechystá. Deníku to sdělila mluvčí valašskomeziříčské radnice Renata Votrubová.