Pane řidiči, platí se dneska? V Meziříčí si zvykají na MHD zdarma

„Pane řidiči, platí se teda dneska?“ ptá se nejeden cestující při nástupu do autobusu městské hromadné dopravy ve Valašském Meziříčí. „Ne, ode dneška jezdíte zdarma,“ odvětí řidič, a tak potvrdí začátek platnosti novinky, o níž rozhodli meziříčští zastupitelé letos na jaře.

Jak Meziříčané vnímají začátek bezplatného cestování do všech zákoutí města, zjišťuji na vlastní kůži během pátečního dopoledne.

Stojím na zastávce U Náměstí a čekám na autobus do místní části Hrachovec. Kolem se začínají kupit další lidé.

„Já jako důchodce jezdím zdarma dvacet let, takže pro mě to novinka není. I tak je ale tento krok radnice chvályhodný,“ dávám se do řeči s Josefem Dubou.



Podle Josefa Duby díky MHD zdarma snad alespoň ubyde aut z centra města. „Ale jestli to bude opravdu znatelné, se teprve uvidí,“ dodává.



Společně s asi desítkou lidí nastupuji do žlutého autobusu. Řidič Petr Číhala nás zdraví a podává takzvanou nulovou jízdenku. „Sice nic neplatíte, jízdenku ale i tak potřebujete,“ vysvětluje nám.



Cestující najdou volné místo, usednou a prohlížejí si jízdenky.

„Samozřejmě mám radost, že v době, kdy se vše zdražuje, je alespoň doprava zdarma,“ pochvaluje si Meziříčanka Olga Plísková. Věří, že rozhodnutí radnice pomůže zvolnit dopravu a vyčistit ovzduší.

Cestujících je určitě víc

Během cesty do Hrachovce a zpět se v autobusu vystřídá asi patnáct lidí. Jestli je to moc, nebo málo, zjišťuji u Petra Číhaly.

„Cestujících je určitě víc. To je viditelné. Řekl bych, že aspoň o třicet procent,“ zamýšlí se řidič.

Podle něj lidí postupně přibude. „Autobusy se naplní dětmi na začátku školního roku. Bezplatné jízdné tak určitě ocení také rodiče,“ domnívá se řidič. Doufá, že kromě školáků si autobus jako dopravní prostředek vyberou také pracující.

„Lidé, kteří jezdí do místních fabrik, platili dosud devět korun za jednu cestu nebo často jezdili autem. Doufám, že teď vymění auto za autobus, a tím pádem se uleví i dopravě,“ věří Číhala.



Jestli se počet přepravených osob zvýšil, bude radnice přezkoumávat na základě vydaných nulových jízdenek.

„Zatím jsou lidé takoví nesmělí. Buď se k nim ještě informace o nulovém jízdném nedostala, anebo vytahují peníze, chtějí platit a čekají, že jim řeknu já, že se povezou zadarmo,“ popisuje s úsměvem řidič Petr Číhala.

Hustá doprava a smog

Starosta města Robert Stržínek už dříve uvedl, že impulzem k zavedení MHD zdarma byla tíživá dopravní situace a smogové kalamity ve Valašském Meziříčí.

Na bezplatnou dopravu bude radnice doplácet necelé dva miliony korun k dosavadním devíti milionům.



Peníze částečně půjdou z pokut neukázněných řidičů.

„Není tajemstvím, že na pokutách jsme během půl roku vybrali více než šest milionů korun. Smysluplně investovat část takto získaných prostředků z dopravy zpět do dopravního systému města považuji za více než rozumné,“ domnívá se starosta Stržínek.