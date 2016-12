Pamlsková vyhláška vykáže z bufetů mladší žáky. Nemají totiž občanský průkaz

Valašsko - Ředitelé víceletých gymnázií si lámou hlavu, jak se vypořádat s takzvanou pamlskovou vyhláškou. Podle nového nařízení se nezdravé potraviny a nápoje nesmějí prodávat žákům, kteří nedokončili povinnou školní docházku. Starší žáci v nákupu nemají žádné omezení.

Prodejci ve školních bufetech budou muset věk žáků pečlivě kontrolovat. Foto: DENÍK/Eva Lukášová

To však komplikuje situaci právě na osmiletých a šestiletých gymnáziích. Zde totiž studují žáci mladší patnácti let i studenti, kteří již mají povinnou školní docházku za sebou, a mohou tudíž nakupovat podle libosti.

Markéta Šerá je studentkou vsetínského gymnázia a patnácti let už dosáhla. Omezení se jí tedy netýká, přesto vyhlášku považuje za nesmyslnou. „Nápad omezit sladkosti u dětí je asi dobrý. Ale ony stejně půjdou a koupí si to jinde nebo řeknou nám starším," uvedla Markéta Šerá s tím, že mladší žáci už za staršími s takovou prosbou chodí.

Takzvaná pamlsková vyhláška je v platnosti od září letošního roku. Největší problémy ale nastanou až s příchodem roku nového. Skončí totiž tříměsíční lhůta na doprodání sortimentu a na hledání řešení, jak se předpisu přizpůsobit.

Jak zařídit, aby se vyhláška dodržovala a zároveň neubírala svobodu starším studentům? Ředitelé chystají různá řešení.

Mojmír Zetek, ředitel Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, plánuje, že mladší děti do bufetu nebudou mít přístup. A možná při nákupu dojde i na kontrolu občanských průkazů, pokud si personál v bufetu nebude věkem dítěte jistý. „Jenže to je těžké, mladším dětem to klidně mohou koupit ty starší. A to už my neuhlídáme," kroutil hlavou Zetek.

Podobný postup nejspíše využije i ředitel Masarykova gymnázia ve Vsetíně Dalibor Sedláček. „Do bufetu prostě mladším žákům zakážu vstup," nechal se slyšet.

Doplnil, že nápojový automat pak umístí do prostoru, kam mladší žáci nebudou mít přístup. „Zbytek už je na jejich zodpovědnosti, určitě to nijak speciálně hlídat nebudeme," dodal Sedláček, který vyhlášku považuje za nesmyslnou. „Myslím, že absolutně nesplní svůj účel. Buď budou děcka bez snídaně a svačiny, nebo si ta nezdravá jídla koupí naproti ve večerce."

Stejný názor ostatně sdílí i provozovatel bufetu ve vsetínském gymnáziu Aleš Kořenek. „Vyhláška zakazuje nákup nezdravých potravin jen ve škole, jinde si to koupit mohou. A vzhledem k tomu, že se škola nachází uprostřed města, si to ty děti stejně kupovat budou," řekl Kořenek.

Na Střední škole Kostka ve Vsetíně zatím řešení hledají. „Už teď se nabízejí dvě možnosti. Buď otevřeme dva bufety: jeden pro mladší děti a druhý pro starší, nebo budou určité potraviny pro mladší žáky neprodejné," objasnil možnosti ředitel školy Karel Kostka.

Také on považuje pamlskovou vyhlášku za nesmysl. „Podle mě je ta vyhláška hloupá, ty děti stejně půjdou a koupí si to jinde," domnívá se ředitel.