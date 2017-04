Památné lípy v Hrachovci ošetřili arboristé

Arboristé vybavení lany, motorovými a ručními pilami a dalším stromolezeckým nářadím v úterý 25. dubna ošetřili dvě památné lípy velkolisté v Hrachovci u Valašského Meziříčí.

Ve dvacetimetrové výšce a za silného větru ořezávali větve v korunách více než dvě stě let starých stromů, aby zajistili jejich provozní bezpečnost vůči nedalekému rodinnému domu a silnici. „Nechali jsme je ošetřit na doporučení znaleckého posudku, který zpracoval přední český dendrolog Jaroslav Kolařík poté, co zhodnotil stav stromů pomocí tomografického vyšetření,“ informovala Eliška Gášková z odboru životního prostředí meziříčské radnice a doplnila, že město na to získalo od ministerstva životního prostředí čtrnáct tisíc korun z Programu péče o krajinu.

Autor: Josef Beneš