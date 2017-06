Oprava cesty zkomplikuje život zaměstnancům

Pohodlnější cesty do práce se už brzy dočkají zaměstnanci firem v průmyslovém areálu bývalé Zbrojovky v Jablůnce. V červenci začnou dělníci opravovat cestu, která spojuje areál s hlavní silnicí I/57.

Oprava cesty. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

Komunikace je ve velmi špatném stavu.

„Na stavbu tehdy použili ještě kostky a dělali to do nosnosti maximálně deset tun. Teď tam jezdí kamiony a domíchávač, je to tak rozbité, že to musíme opravit,“ vysvětlil starosta Jablůnky Čeněk Hajný.

Na opravu cesty má obec zpracovaný projekt a schválenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši tři a půl milionů korun. Celkový rozpočet je sedm milionů a původní dotace měla být sedmdesát procent.

„Nakonec nám přiklepli jen padesát, takže místo plánovaných dvou milionů, musíme zaplatit z rozpočtu obce tři a půl. Ale nechtěli jsme dotaci vracet, takže do opravy zainvestujeme,“ řekl starosta Hajný.

Dělníci budou pokládat nový asfaltový povrch vždy na jedné polovině úseku. Vedení obce v současné době řeší se zástupci firem problém s dopravou, který vznikne díky kyvadlovému systému.

„Jablůnkou projede denně osmnáct tisíc aut. Když v areálu Zbrojovky skončí směny a vyhrne se shora i stovka aut, je skoro nemožné vyjet na hlavní cestu,“ popsal Čeněk Hajný s tím, že navrhují firmám řešení v podobě posunu směn o půl hodiny, průjezdu zásobování v určitý čas, případně používání jednoho auta více zaměstnanci.

Jednání o řešení dopravy se zástupci firem, které v areálu působí, však zatím nepřinesla žádný výsledek.

„Padla tam spousta názorů, ale nedomluvili jsme se. Řízení semaforem by bylo moc drahé. Hledáme další varianty. Jedeme ve dvou i třísměnném provozu, naši zaměstnanci odjíždí a přijíždí průběžně a nutit je, aby jich jezdilo více v jednom autě, nemůžeme,“ informovala Hana Svobodová z firmy Lakovna Hajdík.

Zástupci firem budou s vedením Jablůnky problém s dopravou ještě řešit. V této chvíli už ale probíhají přípravné práce na stavbu, která začne 1. července. Do tří měsíců bude nový asfaltový povrch dokončený.