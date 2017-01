OBRAZEM: Padesát koledníků prošlo Hovězím a blízkým okolím

Hovězí - Svátek Zjevení Páně, lidově Tří králů odjakživa doprovázely lidové zvyky. U nás je zvykem žehnání domů, při němž Tři králové na dveře křídou píší písmena K+M+B s udáním letopočtu.

Obcházení koledníků je spojeno se sbírkou, kterou po celé zemi organizuje Charita. Na Valašsku vyrazily skupiny koledníků do lidských příbytků v pátek a v sobotu. Na Hovězí se ráno sešlo asi 50 koledníků v kostele svaté Máří Magdalény. Odtud vyrazili do příbytků v blízkosti centra obce i do vzdálenějších míst a údolí katastru Hovězí.

Obyvatelé koledníky vítají, pochvalují si zpěv dětí a do kasičky přispívají peníze, které půjdou na dobrou věc. „Protože mám ve skupině děti od čtyř do šesti let, dostali jsme na starost kratší úsek v centru vesnice. Starší děti ale budou koledovat tak do pěti hodin," řekl vedoucí jedné ze skupin Radek Křenek.