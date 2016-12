OBRAZEM: Do ledových vod Balatonu skočilo na dvacet otužilců

Velké Karlovice - Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích zahajuje od úterý 27. prosince večerní lyžování na hlavní sjezdovce Razula. Dle aktuálního počasí by se mělo konat až do pátku 30. prosince vždy od 18.30 do 21 hodin. Na Silvestra pak bude středisko v provozu od 9 do 16 hodin.