Nového starostu Vsetína podpořili zastupitelé jednohlasně

Novým starostou Vsetína se po čtvrtečním hlasování zastupitelstva města stal Jiří Růžička (KDU-ČSL). Nahradil Jiřího Čunka, který minulý týden odstoupil.

Jiří Růžička slíbil, že funkce starosty bude jeho jedinou. Ostatní hodlá opustit.



Volba měla jednoznačný průběh. Jiřího Růžičku podpořilo všech sedmnáct přítomných zastupitelů. On sám se hlasování zdržel.

„Děkuji za důvěru, kterou do mě zastupitelé vložili. Jsem rád, že jsem byl zvolen všemi hlasy a přiznávám, že mě to trochu překvapilo. Nečekal jsem podporu všech přítomných. O to víc mě to těší a zároveň zavazuje ke spolupráci a k podnikání kroků směřujících k zvelebení našeho města,“ oznámil bezprostředně po zasedání Jiří Růžička.

Před samotnou volbou označilo několik přítomných zastupitelů Jiřího Růžičku jako osobu neznámou.

„Není to nic osobního vůči panu Růžičkovi, ale neznám ho natolik, abych mohl zvednout ruku pro. Proto bych rád, kdyby se představil pro ty, kteří ho neznají stejně jako já,“ požadoval po kandidátovi na starostu Stanislav Pavelec z opoziční TOP 09.

Po objasnění tří otázek, které měly pomoci k jeho rozhodnutí, prohlásil, že svým hlasem Jiřího Růžičku na post starosty podpoří.

Podle zastupitele Zdeňka Vejpustka (KSČM) je práce starosty na plný úvazek.

„Zajímalo by mě, jak chce budoucí starosta řešit situaci se svou funkcí ředitele Elimu a dalšími aktivitami,“ vznesl dotaz Vejpustek.

„Všechny aktivity v nejbližší době opustím. Funkci ředitele Elimu, předsedy krajské Potravinové banky i další projekty na národní úrovni,“ odpověděl Růžička.

Na dotaz, zda bude požadovat obvyklých sto dní hájení ve funkci odpověděl, že vzhledem k tomu, že do konce volebního období zbývá jen rok a půl na tom netrvá.