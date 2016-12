Nechceme tu kasino! Obyvatelé Janové se bouří peticí

Janová – Bouřlivá atmosféra panovala na úterním zasedání zastupitelstva v Janové. Jedním z projednávaných bodů byla totiž petice, kterou místní lidé sepsali proti stavbě kasina, které chce ve vesnici vybudovat loterijní společnost Synot.

Zastupitelé už na předcházejícím zasedání schválili zveřejnění záměru na pronájem plochy pro jeho výstavbu. Okamžitě poté se mezi místními zvedla vlna nevole.

Za peticí stojí manželé Šimoníkovi, kteří podepsané archy doručili na obecní úřad před začátkem zasedání. „Už nám došla trpělivost. Nemyslíme si, že by obec měla získávat prostředky z hazardu. Není nám jedno, že budeme vydělávat na neštěstí rodin, kterým výplaty končí v automatech," vysvětlila členka petičního výboru Gabriela Šimoníková.

Jednání zastupitelů, kteří se sešli v plném počtu, přihlíželo osm místních lidí. Zastupitele ujistili, že podpisy Janovjanů pod peticí jsou nezpochybnitelné. Nikdo ji nepodepsal pod nátlakem. Během tří dnů vyjádřilo svůj nesouhlas 242 obyvatel Janové starších 18 let.

LIDÉ DÁVAJÍ NAJEVO, ŽE NECHTĚJÍ TYTO PENÍZE

Obyvatelé Janové požádali zastupitele, aby z morálního hlediska pečlivě zvážili schválení stavby kasina. Navrhli, aby se vedení obce pokusilo získat peníze raději cestou dotací. Také vyjádřili své obavy z umístění kasina v blízkosti sportovní haly. Nesouhlas místních shrnul Vlastimil Fiala. „Existuje jistě více řešení. Nám hlavně vadí, že se na úřední desce najednou objevil záměr se strohým parcelním číslem. Kdyby nás vedení obce informovalo o velikosti stavby, vizualizaci a podobně, možná bychom byli v klidu," vysvětlil Fiala.

Stejného názoru byla zastupitelka Daniela Mikulcová. Podle ní neměli obyvatelé informace předem. Se zbudováním kasina nesouhlasila a jako jediná při hlasování zvedla ruku proti. Domnívá se, že na vesnici se 750 obyvateli kasino nepatří. „Peticí dávají lidé jasně najevo, že nechtějí tyto peníze. A my bychom je měli poslouchat," prohlásila Mikulcová.

ŘEŠIL SE I ÚPLNÝ ZÁKAZ HAZARDU

Starosta Janové Jan Machalec sdělil, že zastupitelstvo bere petici na vědomí a v zákonné lhůtě 30 dnů se k ní vyjádří. „K případnému podpisu smlouvy také tak brzy nedojde," ujistil Machalec. Zastupitelstvo je podle něj připraveno před- tím zorganizovat veřejné projednávání s obyvateli a zástupci firmy Synot. Cílem setkání bude místní podrobně informovat o způsobu provozu kasina. Následovat má opětovný průzkum mínění obyvatel Janové.

Ještě silnější kalibr, než je petice, vytáhl v průběhu zasedání bývalý starosta a zastupitel Janové Karel Eliáš. Navrhl úplný zákaz hazardu. „Vzhledem k tomu, že velká část obyvatel se postavila proti hazardu, navrhuju schválit obecně závaznou vyhlášku o úplném zákazu provozování sázkových her," přednesl svůj návrh Eliáš. Zastupitelé vzali jeho návrh na vědomí a následující živá debata se nesla v duchu pro a proti.

Mnozí zastupitelé byli podle vlastních prohlášení nejprve proti stavbě kasina v Janové. Po prostudování platného zákona, jenž upravuje podmínky provozování hazardu, prý změnili názor. Argumentují tím, že podmínky budou zcela konkrétní. Bude fungovat centrální registr hráčů, bude jasně dáno, kteří lidé smí do kasina vstoupit a kteří ne. Dalším důvodem, proč nakonec zvedli ruku pro, je momentální nepříznivá finanční situace Janové. Obec prakticky nemůže jít cestou dotací. „Pokud obec žádá o dotace, musí se finančně spolupodílet. My na to momentálně nemáme," vysvětlil zastupitel Jaroslav Tomanec.

Podle vize vedení Synotu, kterou starosta Machalec přítomným přiblížil, by do obecní pokladny mohlo ročně přibýt zhruba 2,5 milionu korun. Navíc by Synot podpořil rozvoj mládeže a sportu v obci částkou 200 tisíc korun. Další prostředky by plynuly z nájmu za plochu. Uvažuje se o smlouvě uzavřené na pět let s pětiletou opcí. „Po průšvihu s dotací, o kterou obec přišla, chápu, že to pro zastupitele není jednoduché. Ale kdyby nepřišel pan Valenta s nabídkou Synotu, také by se muselo hledat jiné řešení," říká členka petičního výboru Gabriela Šimoníková.

