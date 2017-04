Na novou lakovací kabinu čekali 15 let

Na Střední odborné škole Josefa Sousedíka otevřeli ve čtvrtek 20. dubna novou lakovací kabinu. Vybudováním kabiny za 1,7 milionu korun tak získala škola pracoviště, které umožní komplexní výuku v autoopravárenských oborech.

Novou lakovací kabinu uvedli slavnostně do provozu ve čtvrtek 20. dubna 2017 na odloučeném pracovišti Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně na Bobrkách.Foto: Deník / Mrlina Martin

Podle mistra odborného výcviku Petra Klaina, který pořízení moderního pracoviště prosazuje patnáct let, spočívá hlavní výhoda lakovací kabiny v tom, že na jedné dílně proběhne kompletní oprava auta včetně laku. „Navíc budeme pracovat díky trojnásobné filtraci v bezprašném prostředí, což je v lakýrnictví nejdůležitější. Další výhoda je v tom, že při lakování nebudou žáci dýchat rozpouštědla a jiné škodlivé částice. A v neposlední řadě se díky kabině urychlí celý proces, protože zahrnuje i sušení a vypalování barvy,“ vysvětlil specialista na lakýrnické práce Petr Klain.

Lakovací kabina s usazením, filtry a odvětráváním zajistí a zkvalitní specializovanou odbornou výuku. Podle ředitele školy Josefa Slováka chybí autolakýrníci obecně v celé České republice. Přestože jsou to nejšpičkovější místa v opravnách a automobilkách. „Je paradox, že na obor autolakýrník se nehlásí téměř žádné děti. My půjdeme tou cestou, že umožníme všem žákům našich oborů, aby se s tímto řemeslem seznámili. Pokud se mezi nimi objeví talenty, mají možnost vyučit se autolakýrníkem. Myslím, že do budoucna si tak zajistí lukrativní zaměstnání,“ přiblížil ředitel Slovák.

Zřízení lakovny v SOŠ Josefa Sousedíka ocenila i místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová. Nejen z toho důvodu, že město má velký zájem na tom, aby školství v regionu bylo na vysoké úrovni. „Škola zřídila lakovnu a je velkou zárukou, že studenti, kteří se vyučí v tomto oboru, se mohou uplatnit v praxi. Protože na území Vsetína máme profesionální lakovny, které sáhnou po odborně vyučených absolventech,“ řekla Hlaváčová. Učni tak podle ní nebudou mít důvod opouštět Vsetín, protože tu najdou i práci.