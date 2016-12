Na kanalizaci je připojená většina Huslenek

Huslenky – Stejně jako dalších sedmnáct valašských obcí se také Huslenky díky projektu Čistá řeka Bečva dočkaly kanalizace. Do poloviny listopadu se na ni podle podmínek evropské a státní dotace muselo připojit alespoň sedmdesát procent obyvatel.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Eva Kořínková

V Huslenkách to sice stihli, nicméně bylo to takříkajíc o prsa. Deníku to potvrdil starosta vesnice Oldřich Surala. „Do patnáctého listopadu se nám podařilo připojit celkem 192 domků. To považujeme za obrovský úspěch, protože to chvílemi vypadalo ne příliš optimisticky," sdělil Surala.

Kdyby se počet připojených domů nedostal na nutných 70 procent, obec by čekal přísný postih za nesplnění podmínek. „Nakonec to ale dopadlo nad očekávání, nutných sedmdesát procent jsme splnili v momentě, kdy se ke kanalizaci připojil stý osmdesátý pátý dům," prozradil Surala. Náklady na vybudování kanalizace z větší části pokryla evropská a státní dotace ve výši 92 milionů korun. Obec přispěla částkou 26 milionů korun.