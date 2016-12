Na Jurkovičovu rozhlednu mohou turisté zavítat i na závěr roku

Rožnov pod Radhoštěm - Počínaje včerejším dnem je až do Silvestra mimořádně otevřená Jurkovičova rozhledna na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm. Otevřené dveře naleznou návštěvníci města ve stejném období také v turistickém informačním centru.

Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod RadhoštěmFoto: DENÍK/Jan Karásek

Sezona sice na Jurkovičově rozhledně skončila koncem října, rožnovská radnice se ale rozhodla otevřít tuto dominantu města mimořádně i po vánočních svátcích. Otevřeno bude až do soboty 31. prosince vždy od 10 do 16 hodin.

Turisté, kteří na závěr roku zamíří do rožnovského informačního centra, si mohou veškeré informace o městě i okolí vyžádat také do 31. 12. Provoz infocentra bude v těchto dnech vždy od 8.30 do 16 hodin, na Silvestra bude otevřeno pouze do 12 hodin.