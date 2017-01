Místa, kde se letos zdržíte. Opravy silnic a mostů půjdou do stovek milionů

Zlínský kraj - Stovky milionů korun spolykají letos největší opravy silnic a mostů napříč celým Zlínským krajem. Stěžejní bude dokončení nadjezdu v centru Zlína a oprava mostu na nadjezdu ve Vsetíně. Tam budou k dispozici řidičům stejně jako ve Zlíně namísto čtyř jízdních pruhů pouze dva. Silničáři pohnou také se stavbou D/49 z Hulína do Fryštáku. S přestávkami ji staví už od roku 2008.

Oprava. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Do největších oprav silnic a mostů půjdou letos v kraji stovky milionů. Silničáři pohnou i se stavbou D/49

Dopravu v centru Zlína ztíží od března dokončení opravy nadjezdu, který je důležitou spojnicí pro největší městské sídliště Jižní Svahy. „Je jasné, že práce dopravní situaci zkomplikují, ale nedá se nic dělat. Stejně jako investor i my prosíme řidiče a cestující o trpělivost a pochopení. Odměnou všem bude rekonstruovaný nadjezd, který bude zase připraven fungovat několik desítek let," míní mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

VE VSETÍNĚ SE ZAČNE OPRAVOVAT MOST NA NADJEZDU

Dopravu ve Vsetíně od jara zkomplikuje oprava mostu na nadjezdu. Uzavírku plánují silničáři po dobu sedmi měsíců částečnou, namísto dvou pruhů pro každý směr bude řidičům sloužit pro každý směr jeden. „Budeme se snažit řidiče nabádat k tomu, aby pokud možno do centra nejezdili, v opačném případě aby raději využili obchvat. Oprava mostu dopravu sice ovlivní jen částečně, přesto se ve špičce mohou tvořit kolony," vysvětlila mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.

Do stavby roky slibovaného jihovýchodního obchvatu se v Otrokovicích pustí silničáři už na podzim. Na jeho dokončení si ovšem řidiči počkají zřejmě do konce roku 2020.

VE FRYŠTÁKU BUDOU MUSET JEŠTĚ PÁR ROKŮ VYDRŽET

Důležitý úsek D/49 už začali podle šéfa zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka silničáři stavět v roce 2008, stále ale není hotový kvůli celé řadě problémů. Brzdily jej výkupy pozemků, peníze i stavební povolení. Dobrá zpráva! Letos s ní silničáři konečně pohnou a v roce 2020 může být hotová. „Z pohledu Fryštáku už je pozdě, dávno měl být úsek hotový. Čím dříve, tím lépe. Uleví se nám od části tranzitní dopravy, která jezdí přes město. Aut tu projede denně zhruba třináct tisíc," uvedl starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

Dopravu v holešovské části Všetuly zhorší oprava asi kilometrového průtahu. Jedná se o druhou etapu obnovy ulice. V rámci první tam mimo jiné vznikl kruhový objezd. „Stavbu zahájí silničáři zřejmě v dubnu. Současnou silnici strhnou, a to v úseku mezi ulicemi Palackého a křižovatkou s ulicí Sokolská. Následovat má oprava stávajících řadů kanalizace a vodovodu i s obnovou přípojek do domů," informovala mluvčí holešovské radnice Jana Rohanová. S opravou silnice dá město do pořádku také chodníky, vjezdy a případná parkovací místa.

„Bude se jednat skutečně o rozsáhlou stavbu, která se velmi citelně dotkne života obyvatel lokality i všech, kteří využívají silnice k průjezdu," dodala mluvčí.

NIVNICE SE DOČKÁ NOVÉ SILNICE I CHODNÍKŮ

Opravy se dočká i průjezd Nivnicí. „Kostky jsou hlučné, kluzké, na mnoha místech nerovné, a proto v nich stojí voda," stýská si nad špatným stavem a zastaralým povrchem hlavního silničního průtahu přes obec starosta Nivnice Miroslav Vykydal. Cestu jim tam letos konečně opraví a kostky nahradí běžný živičný povrch. „Cesta je nyní široká osm metrů, po opravě bude mít pouze šest a půl metru. Zároveň opravíme po délce jednoho kilometru chodníky, zastávky, vjezd či třeba vtoky kanalizace," říká starosta.

Odstranění starých kluzkých kostek si vyžádá odbagrování zhruba půl metru země. Opravu by měli dělníci provádět za částečné uzavírky, doprava má být stažena do jednoho jízdního pruhu. Začít by měli silničáři zřejmě v červnu.

Částečnou uzavírku si vyžádá oprava necelého jednoho kilometru silnice v Trnavě. Má se jednat o pokračování opravy průtahu. Stavební práce začnou už na jaře. Součástí rekonstrukce je vybudování čtyř zastávek linkové dopravy umístěných v jízdních pruzích silnice a nové dopravní značení. Práce zahrnou také úpravu mostu či třeba odvodnění silnice.

ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY POTRÁPÍ ŘIDIČE V ŘADĚ OBCÍ

Z dalších zásadních staveb se silničáři pustí do opravy silnice v Karolince na Valašsku, a to v délce 1,1 kilometru, vyžádá si částečnou uzavírku. Za částečného provozu dají do pořádku i okružní křižovatku v Bystřici pod Hostýnem, náklady činí osm milionů korun. Rekonstrukce se dočká také za částečné uzavírky oprava silnice v délce více než tři kilometry mezi Uherským Brodem a Nivnicí. Padne na ni bezmála 25 milionů. Částečné uzavírky potrápí řidiče i ve Zlechově na Slovácku kvůli opravě silnice v délce 1,2 kilometru a mezi Huslenkami a Zděchovem na Valašsku kvůli sesuvu silnice v délce 0,2 kilometru.